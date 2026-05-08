Euro y Euro Blue: Cotizaciones del 8 de mayo

El 8 de mayo de 2026 trae consigo nuevas cotizaciones del euro y el dólar en el mercado argentino. A continuación, te presentamos los detalles más relevantes de hoy.

El Euro Blue al Día

Este viernes, el euro blue se establece en $1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. Esta divisa, que opera en el mercado paralelo, suele presentar precios más elevados que los oficiales, reflejando la alta demanda y el contexto económico actual.

Euro Oficial en los Bancos

Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra en $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta. Estas cifras son esenciales para quienes realicen operaciones formales.

Cotizaciones en Diferentes Entidades Financieras

Este viernes 8 de mayo, las cotizaciones del euro en los principales bancos son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610,00 comprador y $1.721,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Euro en el Mercado Actual

Euro Tarjeta: Ventajas y Desventajas

El euro tarjeta, destinado para operaciones con tarjeta de crédito, cotiza a $2.200,35 para la compra y $1.597,79 para la venta, representando un costo significativo para los viajeros.

El Dólar Blue También Marca Tendencia

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza a $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta. Esta cifra se asemeja a la de días anteriores, manteniendo un equilibrio en su mercado paralelo.