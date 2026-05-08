Jaime Bayly arremete contra Javier Milei: ‘Adulón de Trump’ y ‘autócrata’

El reconocido escritor y periodista peruano Jaime Bayly ha manifestado sus reservas sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump. En sus declaraciones, Bayly señala que es molesto ver la admiración del presidente argentino hacia el exmandatario estadounidense.

Un gobierno autocrático

Bayly considera que el estilo de gobierno de Milei guarda más similitudes con un régimen autocrático que con un verdadero liberalismo. Aseguró que, a diferencia de Mauricio Macri, cuyo abordaje del poder elogia, Milei carece de los principios liberales que deberían regir su administración.

Dudas sobre el liberalismo en la región

En su análisis, el periodista argumenta que varios líderes en América Latina, incluido Milei, se autodenominan liberales. Sin embargo, él sostiene que en realidad son figuras que se oponen a los verdaderos principios liberales y son, en gran medida, conservadores y reaccionarios.

Promesas no cumplidas

Durante una entrevista en el canal A24, Bayly se refirió específicamente a las promesas electorales de Milei, como la dolarización de la economía y la liberalización del tipo de cambio, las cuales considera que no se han implementado adecuadamente.

Relación con los medios

El periodista también criticó el trato del presidente Milei hacia los periodistas, afirmando que su forma de ejercer el poder no respeta los principios de una sociedad liberal. “Un verdadero liberal no insulta a quienes critican su gestión”, afirmó, subrayando que la prensa debe ser un actor crítico en la democracia.

Autocracia encubierta

Bayly añadió que la forma en que un líder aborda la oposición y los medios es clave para distinguir entre un verdadero demócrata y un autócrata. En este contexto, mencionó a otros líderes de la región que, aunque populares, no necesariamente actúan de manera democrática.

Advertencias sobre el abuso de poder

En relación con las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bayly advirtió que para mantener su credibilidad, Milei debe castigar el abuso de poder. “Si no actúa, su situación se complicará”, enfatizó el periodista.

La política como representación

Bayly describe a la política como un teatro donde la forma a menudo supera al fondo. “Un líder debe inspirar respeto”, afirmó, sugiriendo que si un presidente se comporta como un bufón, pierde la legitimidad ante el público.

Criticas a Trump

Por último, Bayly expresó su desagrado hacia Trump, calificando su actuación internacional como “irresponsable”. Subrayó su desaprobación respecto a la admiración que Milei profesa hacia el exmandatario estadounidense, considerando que esta dinámica no es saludable para la política internacional.

El periodista concluyó enfatizando que le gustaría ver a Mauricio Macri regresar al escenario político, apreciando su capacidad para manejar los asuntos estatales con respeto y aplomo.