Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 8 de mayo

Dólar en Alza: ¡Conocé las Últimas Cotizaciones del Día!
El panorama cambiario de este viernes 8 de mayo presenta importantes novedades. A continuación, te contamos los detalles sobre el valor del dólar oficial y otras variantes en el mercado.
Este 8 de mayo, el dólar oficial del Banco Nación se encuentra en una cotización de 1.370 pesos en su venta, mientras que su precio de compra se establece en 1.420 pesos. El Gobierno ha fijado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir cierta flotación en la moneda estadounidense.
Valor del Dólar en el Banco Nación
Los precios son dinámicos y pueden variar. A continuación, te mostramos las cotizaciones específicas de diversas entidades.
Dólar Blue: Información Clave
El dólar blue sigue su curso en el mercado paralelo, convirtiéndose en un indicador de las expectativas económicas de la población.
Detalles del Dólar MEP
Hoy, el dólar MEP se ofrece a $1.427,47 para la compra y a $1.428,17 para la venta. Estos valores reflejan la tendencia del mercado cambiario en un contexto económico desafiante.
Variaciones por Entidad Financiera
La cotización del dólar oficial puede presentar diferencias según la entidad. A continuación, detallamos las cifras actuales de algunas de las principales instituciones:
Bancor
– Compra: $1.370
– Venta: $1.430
BBVA
– Compra: $1.370
– Venta: $1.420
ICBC
– Compra: $1.365
– Venta: $1.415
Banco Supervielle
– Compra: $1.389
– Venta: $1.439