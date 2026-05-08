Demian Reidel, acusado por gastos irregulares con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Escándalo financiero: ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina bajo la lupa por gastos indiscriminados

La investigación en torno a Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, revela un intrigante entramado de gastos cuestionables con la tarjeta corporativa de la empresa pública.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, dirigido por el fiscal Ramiro González, está llevando a cabo una exhaustiva indagación sobre Demian Reidel, quien ocupó la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. hasta febrero de este año. La denuncia se centra en una serie de gastos que involucran pagos a discotecas en Madrid, servicios de playa en Valencia, además de peluquerías y comercios internacionales, lo que ha suscitado un fuerte escándalo público.

Imputaciones y presuntas irregularidades

Reidel, ahora imputado por el fiscal, enfrenta acusaciones de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con sus funciones. Durante su gestión al frente de la empresa, desde abril de 2025 hasta su renuncia, saltaron a la luz sospechas sobre sobreprecios en una licitación relacionada con servicios de limpieza.

Origen de la denuncia

La anterior legisladora nacional Marcela Pagano es la responsable de la denuncia que ha llevado a la apertura de esta investigación. Pagano, inicialmente parte de La Libertad Avanza, ha distanciado de su bloque y de sus antiguos socios políticos.

Detalles de los gastos revelados

La documentación que sustenta la acusación forma parte de un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, incluyendo un detallado «Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.» de 58 páginas. Este documento expone fechas y montos de operaciones, tanto en dólares como en pesos.

Gastos personales y corporativos

Entre los consumos se reflejan montos asociados al sector energético, como “Nuclear Energy Institute”, y una larga lista de gastos en hoteles, restaurantes, y servicios personales, como peluquerías y cosméticos. Uno de los gastos más repetitivos se refiere a compras en tiendas duty-free, con 45 menciones acumuladas por un total de casi $1,1 millones de pesos y más de US$5,900.

Sorprendentes antecedentes de gastos

Los registros muestran consumos en múltiples establecimientos de lujo, incluidos hoteles y locales comerciales en el extranjero. El 6 de noviembre de 2025, por ejemplo, se destaca un gasto en el restaurante «Delinas Tecnatom», seguido de pagos a una peluquería madrileña y una discoteca local. Además, recientes transacciones marcan pagos a reconocidas cadenas hoteleras globales.

Un camino a la perdición financiera

Los hallazgos revelan un patrón de gastos no solamente en el contexto empresarial, sino también en actividades claramente personales y de lujo. Este uso indebido de recursos estatales podría tener serias repercusiones tanto en la carrera política de Reidel como en futuras auditorías a la administración pública.

La situación sigue en desarrollo mientras las autoridades continúan el análisis de los documentos y los antecedentes de Reidel.