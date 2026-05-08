Argentino abre en Florida un museo único con 23,500 autos a escala: ‘El coleccionismo evoca nostalgia’

En Weston, Florida, se erige un fascinante museo dedicado a la colección de autos a escala, impulsado por la pasión de Sergio Goldvarg, un argentino que ha transformado su hobby de toda la vida en una exposición única.

El museo de Sergio Goldvarg, ubicado en la ciudad de Weston, a solo media hora de Miami, es un verdadero paraíso para los amantes del automovilismo. Con más de 23,500 réplicas de autos en diferentes escalas, este lugar no solo exhibe vehículos, sino que también narra la historia del automovilismo a través de sus piezas cuidadosamente seleccionadas.

El Viaje de un Coleccionista Apasionado

Desde que recibió su primer modelo a los seis años, Goldvarg ha dedicado más de seis décadas a coleccionar autos a escala. Al no tener suficiente espacio en su hogar, decidió construir un imponente galpón que hoy alberga su museo. “La visita debe ser guiada, ya que cada pieza tiene su propia historia”, enfatiza Goldvarg, que ha visto cómo su exposición atrae a un público mayoritariamente argentino con un fuerte lazo a su pasado.

Detalles de la Exhibición

La entrada al museo tiene un costo de US$100 y solo se puede acceder a través de reservas. La colección incluye autos únicos, como los que corrieron en la famosa categoría Turismo Carretera de Argentina y otros diseños de renombrados fabricantes.

Premios y Reconocimientos

Goldvarg ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Guinness por poseer la colección más extensa de autos a escala en 1/43 y 1/18. Cada auto en su colección representa un capítulo de la historia automovilística, y él mismo lo describe como “joyas con forma de auto”.

Artisanía y Exclusividad

A diferencia de los pequeños coches de juguete, que pueden costar hasta cuatro dólares, las piezas del museo alcanzan valores que van desde los US$150 hasta los US$4,000. Cada auto es una obra artesanal, con detalles que rinden homenaje a los modelos de la vida real.

Un Hogar de Historia y Nostalgia

Otras secciones del museo incluyen autos presidenciales y ejemplares icónicos, como el famoso Batimóvil de la serie de televisión. Goldvarg ha compartido cada experiencia detrás de sus adquisiciones, enriqueciendo la visita con anécdotas fascinantes.

El Futuro de la Colección

A pesar de las dificultades, Goldvarg sigue fabricando su propia línea de autos en China, con un interés especial por los automóviles americanos de las décadas de 1950 a 1970. “El coleccionismo es sobre nostalgia”, afirma, reflejando la conexión emocional que muchos sienten hacia los autos de su infancia.

Un Vínculo Inquebrantable

Goldvarg continúa ampliando su colección y deja claro que su pasión por los autos va más allá del simple coleccionismo; es una forma de preservar la historia y el legado del automovilismo, fusionando su amor por la arquitectura con el automovilismo en cada pieza que crea.