Adorni responde: ‘La cascada es mi intimidad y mi baño’

La llegada de Manuel Adorni a los estudios de Neura generó una masiva expectativa. Acompañado por un grupo de periodistas y curiosos, el funcionario hizo frente a los gritos sobre su reciente controversia.

La noche del jueves, Manuel Adorni hizo su aparición en los estudios de Neura, en medio de un bullicio constante de periodistas y admiradores. A pesar de sus preocupaciones sobre incidentes previos y la creciente presión por su rol, la situación se mantuvo controlada.

El eco del escándalo

Entre la multitud, resonó el grito de una mujer que hacía mención a un escándalo reciente por presunto enriquecimiento, clamor que se convirtió en el epicentro de la atención: «¡La cascada, Adorni!«. Este incidente subraya el revuelo que ha generado su figura en el ámbito político.

Reflexiones en el aire

Durante su intervención en el programa de Alejandro Fantino, Adorni se describió como «un tipo sencillo en el sentido del goce, de lo que me da felicidad». Sin embargo, el tono del entrevistador se tornó picante cuando hizo referencia a la controversia: «Hubo gente a la que le dio un poco de vergüenza ajena cuando te empezaron a atacar con la cascada».

Defendiendo su privacidad

Adorni respondió a los ataques, señalando que su vida personal y posesiones son aspectos que le competen. Además, el abogado y panelista Agustín Rodríguez intervino para defenderlo, afirmando que «lo de la cascada fue mala leche«.

Respuestas contundentes

Frente a estos comentarios, Adorni replicó con firmeza: «Ta bien, pero… el baño de mi casa«, marcando así sus límites ante la invasión en su vida privada.