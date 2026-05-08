Citi Anuncia Dos Nombramientos Estratégicos en Argentina

Citi ha tomado una decisión significativa al nombrar a Germán Heberling como nuevo líder del Corporate Bank en Argentina, buscando consolidar su presencia en el sector. Junto a él, Tomás Videla asumirá el cargo de Director de Servicios para Argentina y el Sub-Clúster Sur.

Con la llegada de Germán Heberling al puesto de Head de Corporate Bank, Citi refuerza su apuesta en el negocio de la banca corporativa. Heberling, un veterano de más de 25 años en la organización, se encargará de la gestión de clientes locales, instituciones financieras y empresas del sector público, además de coordinar operaciones con la red global de Citi.

Heberling reportará a Carolina Juan, quien es la cabeza del Corporate Bank en Latinoamérica, y de manera matricial a Federico Elewaut, Director General de Argentina y Banking Head del Sub-Clúster Sur.

“Estamos muy entusiasmados con la incorporación de Germán. Su vasta experiencia en el sector será clave para fomentar el crecimiento y fortalecer nuestra propuesta en un mercado tan dinámico”, afirmó Elewaut.

Una Trayectoria Sobresaliente

Antes de asumir este nuevo desafío, Germán Heberling lideró el área de Multinacionales en México, tras su paso como Citi Country Officer en Paraguay. Su carrera en Citi incluye roles estratégicos en diversos países, donde ha demostrado un sólido conocimiento en finanzas corporativas y relaciones con clientes.

Heberling es graduado en Economía de la Universidad de la República de Uruguay y cuenta con un MBA en Economía y Finanzas de Columbia Business School, siendo además becario Fullbright.

“Es un honor para mí asumir este nuevo rol. Estoy seguro de que, junto a mi equipo, podremos ofrecer soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento sostenible en Argentina”, expresó Heberling tras su nombramiento.

Nueva Dirección en Servicios para Argentina y el Sub-Clúster Sur

Tomás Videla asumirá como Head de Services para Argentina y el Sub-Clúster Sur.

Tomás Videla, con más de 20 años de experiencia en Citi, ha sido designado como Head de Services para Argentina, Paraguay y Uruguay. En este rol, reportará a Steve Donovan, responsable de Servicios para Latinoamérica, y a Federico Elewaut.

Videla aportará su robusta trayectoria en diversas líneas de negocio, tras haber liderado recientemente el área de eCommerce en América Latina, donde se encargó de la estrategia y crecimiento de soluciones financieras para la región.

Con una década de experiencia en la división bancaria de Citi, gestionó una de las carteras corporativas más amplias, centrándose en sectores clave como Tecnología, Comunicaciones y Farmacéutica.

“La llegada de Tomás marca un hito en nuestro compromiso por mejorar los servicios que ofrecemos. Su experiencia es invaluable y confiamos en que elevará nuestra operación a un nuevo nivel”, concluyó Elewaut.