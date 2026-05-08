Inflación y Dólar: Perspectivas del Mercado Según el REM del BCRA

En medio de un panorama económico incierto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado ofrece nuevas perspectivas sobre la inflación y el tipo de cambio en Argentina para 2026. Las expectativas, reflejadas en este informe, revelan tanto preocupaciones como esperanzas para el Gobierno.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central en mayo, ha actualizado sus proyecciones para la economía argentina. Los analistas anticipan una inflación más elevada y un dólar más accesible, generando un ambiente mixto para la gestión económica.

Inflación en Aumento: 30,5% para 2026

Los expertos prevén una inflación mensual de 2,6% para abril, con proyecciones anuales que alcanzan el 30,5% para diciembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto a estimaciones anteriores.

Perspectivas Mensuales de Inflación

Se espera que la inflación mensual continúe su tendencia, con anticipaciones de:

2,3% en mayo, 2,1% en junio, 2,0% en julio, 1,8% en agosto y 1,9% en septiembre. Esto implica que la inflación por debajo del 2% podría concretarse desde agosto.

Expectativas Cambiarias: Un Dólar Más Bajo

El informe también muestra una reducción en las proyecciones del tipo de cambio. Se estima que el dólar mayorista alcanzará los $1.410 en mayo, lo que es $39 menos que el pronóstico anterior. Para diciembre de 2026, el mercado anticipa un tipo de cambio de $1.676.

Menor Crecimiento Proyectado para 2026

El análisis revela una reducción en las expectativas de crecimiento económico. Para 2026, se estima un incremento del PIB real de tan solo 2,8%, lo que indica una disminución respecto a los datos anteriores.

Tasas de Interés y Empleo en la Agenda

En el ámbito de las tasas, se prevé una TAMAR del 23,1% nominal anual para mayo. En cuanto al empleo, se estima que la tasa de desocupación abierta se sitúe en 7,7% en el primer trimestre.

Comercio Exterior y Resultados Fiscales

Las proyecciones indican exportaciones por US$ 96.056 millones y un superávit comercial de US$ 16.506 millones durante 2026, un aumento de US$ 2.392 millones respecto al informe previo.

Expectativas de Superávit Primario

Los analistas mantienen una expectativa de superávit primario de $15,9 billones para 2026, ligeramente por debajo del pronóstico anterior.

Datos Clave del REM de Abril

Inflación abril: 2,6%

Inflación 2026: 30,5%

Dólar mayo: $1.410

Dólar diciembre: $1.676

Crecimiento 2026: 2,8%

TAMAR mayo: 23,1% TNA

Desempleo: 7,4% en el cuarto trimestre

Superávit comercial 2026: US$ 16.506 millones

Superávit primario 2026: $15,9 billones