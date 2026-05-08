Florida en Vivo: DeSantis Firma Ley para Proteger a los Ciudadanos de Nuevas Tecnologías

Las altas temperaturas marcan la jornada en Florida, con el Servicio Meteorológico Nacional anticipando un calor intenso que podría traer tormentas eléctricas.

Este viernes 8 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica máximas de 93°F (34°C) en Orlando y 90°F (32°C) en Miami. Mientras que la costa disfrutará de cielos soleados, se prevén tormentas eléctricas en el interior del estado durante la tarde.

Una jornada calurosa se aproxima para varias regiones de Florida

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Las condiciones de calor extremo se extenderán por varias áreas del estado hoy. En este sentido, las autoridades han emitido un aviso debido a la sequía extrema y al alto riesgo de incendios forestales en las zonas rurales.