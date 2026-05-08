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Florida en Vivo: DeSantis Firma Ley para Proteger a los Ciudadanos de Nuevas Tecnologías

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Alertan por Calor Extremo y Posibles Tormentas en Florida

Las altas temperaturas marcan la jornada en Florida, con el Servicio Meteorológico Nacional anticipando un calor intenso que podría traer tormentas eléctricas.

Este viernes 8 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica máximas de 93°F (34°C) en Orlando y 90°F (32°C) en Miami. Mientras que la costa disfrutará de cielos soleados, se prevén tormentas eléctricas en el interior del estado durante la tarde.

Una jornada calurosa se aproxima para varias regiones de Florida
Andriy Blokhin – Shutterstock

Las condiciones de calor extremo se extenderán por varias áreas del estado hoy. En este sentido, las autoridades han emitido un aviso debido a la sequía extrema y al alto riesgo de incendios forestales en las zonas rurales.

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