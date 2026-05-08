Un año de dolor: Familias luchan por justicia tras la tragedia del Jet Set Club

A un año de la tragedia en el disco Jet Set, familiares de las víctimas claman justicia y respuestas frente a un sistema judicial en tensión.

Marilin Vargas sostiene con tristeza el último mensaje de su hija Lorraine días antes de su muerte, en el devastador colapso del Jet Set. Enfrentando la incertidumbre de la justicia, miles de personas siguen con atención un caso que ha marcado a toda una nación.

El Día del Colapso: Una Celebración que se Convirtió en Horror

La noche del 8 de abril de 2025, Lorraine, una médica internista de 38 años, celebraba su cumpleaños en el icónico Jet Set, un famoso club nocturno de Santo Domingo. La celebración se tornó fatal cuando el techo del local colapsó, dejando a su paso un trágico saldo de 236 vidas perdidas, incluyendo a personalidades del béisbol y figuras del entretenimiento.

Demandas de Justicia: Familias en Duelo

Un año después del desastre, las familias de las víctimas buscan respuestas. Frente al Palacio de Justicia, donde se realizan las audiencias sobre la responsabilidad de los propietarios, el clamor es fuerte: quieren que se haga justicia. Ana María Ramírez, odontóloga y sobreviviente, recuerda con horror las horas atrapada bajo escombros junto a su amiga.

El país es un mar de emociones. Más de 180 personas resultaron heridas, mientras que 174 menores quedaron huérfanos, marcando un antes y un después en la historia de la República Dominicana.

La Verdad Tras el Jet Set: Un Edificio con Problemas Estructurales

La investigación acerca de las condiciones del Jet Set reveló que las advertencias sobre problemas estructurales se ignoraron. Testimonios apuntan a que, semanas antes del accidente, se registraron incidentes relacionados con caídas de fragmentos del techo, pero las fiestas continuaron a pesar de las advertencias.

El Concepto de Justicia: Implicaciones Legales y Sociales

A medida que avanza el proceso judicial, la fiscalía investiga a los hermanos Espaillat, propietarios del Jet Set. Acusados de homicidio involuntario, sus defensores argumentan que desconocían el peligro. Las familias de las víctimas, por otro lado, exigen que se reconozca que esta tragedia fue producto de decisiones conscientes que pusieron vidas en peligro.

El Dolor y la Colectividad: Un País Conmocionado

El colapso no solo ha dejado huellas en las familias que perdieron todo, sino que también ha sumido al país en una profunda tristeza. En un contexto donde la justicia parece ceder ante influencias, la lucha por la verdad sigue viva en las calles y salas de tribunales del país.

Recuerdos y Homenajes: El Legado de las Víctimas

Aunque la tragedia ha marcado a República Dominicana, el legado de las víctimas persiste. Marilin continúa visitando las redes sociales de Lorraine, manteniendo viva su memoria. Las historias de amor, amistad y pérdida resaltan la importancia de la justicia y el deber de cuidar la vida humana por encima de los intereses económicos.