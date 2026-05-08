Descubren más desaparecidos en La Perla: el juez amplía la notificación

El Juzgado Federal 3 de Córdoba avanza en la identificación de restos humanos, brindando un alivio a los familiares de las víctimas de la dictadura militar argentina. Los restos fueron hallados en Loma del Torito, cercana al ex centro clandestino La Perla, y se espera que pronto se revelen los nombres de los identificados.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja está en proceso de notificación a un segundo grupo de familiares de los desaparecidos. Antes de hacer públicos los nombres, aguarda el permiso de cada familia. Si no surgen inconvenientes, la próxima semana será el acto formal donde se revelarán las identidades de los hallazgos.

IDENTIFICADOS. Entre ellos están Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela y Elsa Mónica O’Kelly Pardo.

Doce Nombres Reconocidos en el Mes de Marzo

Con esta reciente etapa de identificaciones, la justicia ha devuelto el nombre a Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, y otros más, en un esfuerzo que coincide con el próximo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Una familia ha solicitado el resguardo de la identidad de su ser querido.

La Clave en las Fotografías Aéreas

El avance en la identificación de estos restos estuvo impulsado por el descubrimiento de dos fotografías aéreas de Loma del Torito, datadas en 1979. Estas imágenes muestran disturbios en el terreno que los peritos interpretan como indicativos de un posible traslado de cuerpos, una acción que podría haber sido realizada por los represores para ocultar evidencias ante la inminente visita de organismos internacionales de derechos humanos en ese año crucial.

El geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, utilizó estos datos para delimitar el área de excavación. El Equipo Argentino de Antropología Forense, dirigido por Silvana Tarner, reinició las excavaciones en la zona la semana pasada, con planes de continuar hasta noviembre. Las expectativas son altas, ya que se encuentran en análisis cerca de mil fragmentos óseos en el laboratorio genético.