Alimentos inician mayo con precios más estables

La primera semana de mayo trajo una noticia esperanzadora para los consumidores: la inflación promedio en alimentos y bebidas se redujo a un mínimo histórico, ofreciendo un respiro tras semanas de incrementos desenfrenados.

Durante la primera semana de mayo de 2026, la inflación en alimentos y bebidas registró una ligera baja del 0,01%, según el informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Este dato trae un alivio para las familias luego de tres semanas consecutivas de aumentos, cuyo promedio mensual se desaceleró a un 2,5%.

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El análisis se realizó mediante la recopilación de datos de precios de más de 8,000 artículos en cinco supermercados de la Ciudad de Buenos Aires. Estos resultados indican que la ligera disminución en la inflación interrumpió una racha ascendente de aumentos que habían alcanzado picos del 1,4% y 1,3% en las dos semanas anteriores.

Desde el inicio del año, esta es la segunda vez que se observa una variación casi nula en el costo de los alimentos, siendo la anterior en marzo. Se anticipa que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril el jueves 14 a las 16:00.

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Rubros que marcan la tendencia de precios

En esta primera semana de mayo, la variación de precios mostró un comportamiento diverso. Entre los rubros con incrementos sobresalen:

Productos de panificación, cereales y pastas: +1,1%

+1,1% Aceites: +1,0%

+1,0% Productos lácteos y huevos: +0,5%

+0,5% Comidas listas para llevar: +0,2%

Por otro lado, los sectores que vieron una baja en sus precios incluyen:

Verduras: -2,3%

-2,3% Azúcar, miel, dulces y cacao: -1,2%

-1,2% Condimentos y otros productos alimenticios: -0,7%

-0,7% Bebidas e infusiones: -0,3%

Un dato relevante es que tanto “Frutas” como “Carnes” presentaron variaciones del 0,0%, después de semanas de significativos incrementos. Según el informe de LCG, estas alzas en panificados y lácteos se vieron compensadas por las caídas en verduras y bebidas.

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Las cifras de EcoGo

Por su parte, la consultora EcoGo reportó que la inflación en alimentos y bebidas alcanzó un 2,1% mensual en abril, un aumento moderado de 0,2 puntos porcentuales en comparación con marzo. Este leve repunte refleja una estabilidad en los precios a nivel mensual, con variaciones semanales controladas entre el 0,3% y el 0,5%.

Los analistas de EcoGo señalaron que, a pesar de la ligera alza en este sector, el control en los precios de la canasta básica sigue siendo una prioridad, dado su importante peso en el consumo diario de las familias argentinas. En su desglose, ambos segmentos, alimentos consumidos dentro y fuera del hogar, muestran una suba del 2,1%, impactando en las expectativas futuras de inflación para mayo.

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