Manuel Adorni descarta su candidatura a jefe de Gobierno en 2027: ‘No va a pasar’

El Jefe de Gabinete sorprendió al descartar su candidatura para las elecciones de 2027, buscando poner fin a las especulaciones sobre su futuro político.

En un intento de calmar las tensiones internas de La Libertad Avanza, Manuel Adorni anunció que no contempla lanzarse como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que presentarse para las futuras elecciones no tiene sentido en la situación actual.

“No entiendo por qué de repente iba a ser el candidato a jefe de Gobierno. Es irracional si lo analizas”, señaló Adorni. En su entrevista con Alejandro Fantino, el funcionario expresó su confusión sobre cómo su éxito en la última elección lo desplazaría a ser un contendiente en dos años. Afirmó categóricamente: “De hecho, no va a pasar.” Además, manifestó su desinterés por la política: “No me gusta la campaña electoral.”

Un Contexto Político Tenso

Las declaraciones de Adorni se produjeron en un ambiente de fuerte hermetismo dentro de la administración. Su posición como “heredero” del proyecto libertario en la capital ha estado en el centro del debate, especialmente con la creciente presión de la oposición.

Foco en la Gestión Nacional

De acuerdo a fuentes cercanas, Adorni prefiere concentrarse en su papel actual en la Casa Rosada, donde ha enfrentado un desgaste significativo, especialmente debido a investigaciones judiciales sobre su trayectoria patrimonial. “Mi compromiso es con la agenda del Presidente, no con una boleta municipal”, compartió con su círculo cercano, enfatizando su rol actual como un “fusible de gestión”.

Una Tregua en la Alianza Oficialista

Su decisión permite una pausa en las luchas internas del oficialismo, donde figuras como Patricia Bullrich y Karina Milei están reconfigurando la política en el distrito, actualmente encabezado por Jorge Macri. Su retiro momentáneo del juego electoral abre un camino hacia una reorganización de fuerzas para el futuro.

A pesar de este anuncio, en política las decisiones pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, por el momento, Adorni ha decidido enfocar su energía en enfrentar los desafíos más urgentes, priorizando su situación legal.