Control Anual: Clave para la Salud Ginecológica y la Prevención del Cáncer de Ovario

Los diagnósticos de cáncer de ovario en Argentina se elevan cada año, resaltando la urgencia de estar atentos a los síntomas más sutiles. Una concienciación temprana puede marcar la diferencia.

En Argentina, cerca de 2300 casos de cáncer de ovario son registrados anualmente. Esta enfermedad se detecta en un 70% de los casos en etapas avanzadas, lo que aumenta su tasa de mortalidad en comparación con otros tipos de cáncer ginecológico. El reto radica en que los síntomas iniciales suelen ser poco específicos y pueden confundirse fácilmente con otros trastornos digestivos.

La doctora Valeria Valko subraya que la clave está en la persistencia de los síntomas. Si un malestar abdominal o pélvico se mantiene, es crucial buscar atención médica de inmediato para asegurar un diagnóstico precoz.

Reconocer los Síntomas Comunes

Entre los síntomas que deben alertar a las mujeres se encuentran la hinchazón abdominal persistente, la sensación de saciedad rápida al comer y la frecuencia urinaria elevada. Además, el dolor pélvico constante es un indicativo que no se debe ignorar.

A pesar de que estos síntomas pueden parecer inofensivos, su persistencia es una señal de alerta. Buscar atención médica de manera temprana es vital para abordar la enfermedad antes de que evolucione.

Factores de Riesgo y Su Relación Genética

La predisposición genética juega un papel fundamental en el desarrollo del cáncer de ovario. Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama o colon, particularmente asociadas a los genes BRCA1 y BRCA2, deben considerar un monitoreo médico más cercano.

También hay otros factores de riesgo a tener en cuenta, como la menopausia, no haber tenido hijos o haber tenido el primer embarazo después de los 35 años. Estos aspectos pueden aumentar la cantidad de ovulaciones en la vida de una mujer, lo que contribuye al desarrollo de células tumorales.

La Crucial Importancia del Control Ginecológico

A diferencia de otros tipos de cáncer, actualmente no existe un test de rutina que garantice la detección temprana del cáncer de ovario. Por lo tanto, la mejor estrategia es mantener un control ginecológico anual continuo.

Las herramientas efectivas para la detección incluyen exámenes clínicos, ecografías transvaginales y análisis de marcadores tumorales. Además, adoptar hábitos saludables como mantener un peso equilibrado y evitar el tabaquismo puede ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.