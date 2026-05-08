Silvana Estrada: ‘Las fronteras son más complicadas que nunca, a pesar de que todos quieren ser latinos’

La talentosa Silvana Estrada comparte sus reflexiones sobre el éxito internacional de su música y los complicados caminos que surcan los artistas latinoamericanos.

El Fenómeno de la Música Latina

“Ser latino está de moda”, afirma con convicción Silvana Estrada. Esta joven cantautora, de 29 años, celebra el reconocimiento que su música ha alcanzado en distintas partes del mundo, desde Japón hasta Turquía. El auge de géneros como el reggaetón y el folclore mexicano ha permitido que artistas latinos escalen escenarios previamente inalcanzables.

Una Paradoja Musical

No obstante, detrás de este éxito, Estrada y su equipo enfrentan una dura realidad. Las fronteras están más difíciles que nunca, lo que significa lidiar con trámites migratorios complicados y una creciente hostilidad hacia los artistas latinoamericanos.

En el marco de su gira europea para presentar «Vendrán suaves lluvias», su disco más reciente, la artista reflexiona sobre la dualidad entre el éxito y las dificultades que vienen con ser un artista latino en el exterior.

Identidad y Migración

Silvana, quien trabaja con músicos de diversas nacionalidades, enfatiza que la complejidad de las visas y las restricciones en algunos países son obstáculos que deben sortear diariamente. Aun así, su música se convierte en un refugio, un espacio que invita a la sanación en tiempos de violencia y migración forzada.

El Poder de la Música como Sanación

En sus conciertos, Silvana ha sido testigo de emociones profundas, observando a su público llorar y celebrar al mismo tiempo. “La música es un lugar seguro para sanar”, dice, recordando cómo ha sido un medio para abordar y transformar el dolor colectivo en algo bello y unificador.

Reflexiones sobre su Identidad Cultural

La cantautora también se siente profundamente conectada a su identidad mexicana. «La capacidad de resolver cualquier situación», menciona, es algo que considera esencial en su vida y carrera. Estrada también comparte su relación con la muerte, recordando que es una parte fundamental de su ritual artístico, encendiendo velas en memoria de sus seres queridos antes de cada presentación.

El Proceso Creativo

El proceso de creación de Silvana es diverso. No se limita a un formato específico; cada canción comienza de una manera distinta, ya sea un sentimiento, una palabra o una melodía. “Es como refinar lo que realmente importa expresar”, resalta, indicando que la autenticidad es clave en su música.

Desafiando Expectativas

Ante el creciente éxito, se enfrenta al desafío de mantenerse fiel a sí misma. “Me siento presionada a complacer a todos”, admite, lo que complica su proceso creativo. Sin embargo, sigue comprometida a compartir sus vivencias y aprendizajes a través de su arte.

La Influencia de la Experiencia Personal

La tragedia reciente de perder a su mejor amigo, Jorge, le ha dejado una marca profunda. “No quiero que esto me haga amarga”, reafirma, recordando la responsabilidad de seguir disfrutando la vida y la música.

Empoderamiento Femenino en la Música

Silvana también reflexiona sobre las expectativas impuestas a las mujeres en la industria musical, observando que los estándares son desiguales. Mientras algunas artistas destacan en redes sociales, ella valora su trayectoria de tocar en pequeños escenarios y aprender en cada paso del camino.