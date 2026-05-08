Nuevo Plan: Recetas de Medicamentos Solo Firmadas por Especialistas

Propuesta de Nueva Ley en Salud: Más Control en las Recetas Médicas

El Gobierno argentino impulsa un cambio en la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina para restringir la prescripción de medicamentos, buscando un manejo más preciso y responsable dentro del sistema de salud.

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció avances en un plan que propone enmendar la legislación actual sobre la prescripción médica. Este proyecto busca limitar que cualquier médico pueda recetar medicamentos indiscriminadamente, promoviendo así un control más riguroso por parte de especialistas según las patologías que tratan.

Contexto de la Propuesta

El anuncio se realizó durante una jornada de diálogo en la que participaron funcionarios del Gobierno, legisladores, jueces federales y representantes del sistema de salud. El encuentro se centró en la evaluación de un programa destinado a reducir la cantidad de litigios en materia de salud, conocido como PROMESA.

Resultados del Programa PROMESA

Hasta marzo de este año, se llevaron a cabo 351 mediaciones, de las cuales el 50% se resolvió con acuerdo entre las partes, alcanzando el 60% en los casos donde el Ministerio de Salud era parte involucrada. Durante su discurso, Lugones enfatizó la necesidad de un uso eficiente de los recursos disponibles.

Implicaciones de la Nueva Normativa

El plan del ministro incluye medidas para que los médicos prescriban medicamentos de acuerdo a su especialidad. Esto resulta particularmente importante en situaciones donde se trata de tratamientos costosos. Competencias inapropiadas en la prescripción generan un contexto difícil tanto para los pacientes como para la administración de recursos de salud.

Necesidad de Actualización Legal

Las autoridades buscarán actualizar la normativa vigente, que data de 1967. Según fuentes del Ministerio de Salud, esta reforma es esencial ante los avances tecnológicos y la evolución en la relación médico-paciente, lo cual podría contribuir a una cultura más segura para los pacientes.

El Rol de la Justicia en Salud

La actual normativa ha permitido que un número significativo de casos de amparos por salud lleguen a los juzgados, con un 70% de los asuntos en el ámbito civil vinculados a la salud. Jueces presentes en la jornada señalaron la presión que sienten ante demandas litigiosas y el urgente deseo de actuar en favor del bienestar de los pacientes.

Desafíos para la Administración de Justicia

Los magistrados expresaron su preocupación por la falta de criterios objetivos al evaluar las solicitudes de cobertura médica, lo que a menudo termina beneficiando a los solicitantes sin un análisis profundo. Esta situación plantea desafíos en la sostenibilidad del sistema de salud a largo plazo.

La Carga Económica de los Medicamentos

Se destacó que los medicamentos de alto costo consumen más del 40% del presupuesto de salud. El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, enfatizó la necesidad de reformas que puedan abordar esta problemática de manera efectiva, en un contexto donde la ley actual permite amplia libertad en la prescripción.

Futuro de la Legislación en Salud

El debate sobre el sistema PROMESA también incluye la posibilidad de que se convierta en un proceso obligatorio, lo que requeriría una nueva legislación por parte del Congreso. Este enfoque busca equilibrar los imperativos legales con los derechos constitucionales de los pacientes, haciendo del bienestar social una prioridad esencial.