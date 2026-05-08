El Banco Nación regresa al mercado de deuda tras 30 años y logra captar más de 370 millones de dólares

El Banco Nación ha realizado una histórica colocación de títulos de deuda, logrando captar más de 370 millones de dólares en el mercado local. Esta operación, que marca el regreso de la entidad al sector después de 30 años, refleja una notable confianza de los inversores en el sistema financiero argentino.

Primeros Pasos en un Nuevo Ciclo Financiero

En un comunicado oficial, el Banco Nación anunció que la emisión alcanzó un total equivalente a más de 370 millones de dólares, repartidos en tres clases de títulos. Este hecho destaca como una de las colocaciones más notables en el ámbito corporativo dentro del país.

El banco destacó que la demanda superó significativamente la oferta inicial, un dato que denota la creciente confianza en la entidad y el rumbo económico del país. La empresa se siente optimista ante este respaldo por parte del mercado.

Diversidad en la Oferta: Tres Clases de Títulos

La emisión incluyó títulos en pesos, en dólares y otros ajustados por UVA, brindando opciones atractivas para distintos tipos de inversores, desde individuos hasta empresas. Las condiciones financieras ofrecidas incluyen una tasa de TAMAR + 4.25% para la Clase 1, un 5.50% en Dólar MEP para la Clase 2 y una atractiva UVA + 5.25% en la Clase 3, destinada a financiar líneas hipotecarias.

Impulso al Desarrollo Económico

Los fondos obtenidos se destinarán a fortalecer el crédito en la economía real, enfocándose en MiPyMEs, familias, exportadores y economías regionales. Este financiamiento busca incentivar el crecimiento y desarrollo en varios sectores de la economía.

El Banco Nación subrayó que esta colocación es solo el comienzo de una serie de emisiones previstas, con un programa que puede llegar a los 1,500 millones de dólares. Esta iniciativa es vista como una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas amplíen su capacidad productiva y para que las familias accedan a financiamiento para vivienda.

Un Compromiso Renovado

La entidad bancaria reafirma su compromiso con una gestión moderna y eficiente. Con esta emisión, espera contribuir de manera significativa al financiamiento de PyMEs y familias en todo el país, buscando impulsar el crecimiento económico en tiempos desafiantes.