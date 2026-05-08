‘Michael’: La biopic que revive al Rey del Pop y bate récords en su estreno

La anticipada biopic Michael, centrada en la leyenda del pop, no solo ha sido un éxito en taquilla, sino que también ha reavivado el interés por la música del icónico artista en el mundo entero.

La película, que se estrenó el 24 de abril de 2026 y fue dirigida por Antoine Fuqua, ha logrado impresionar a la industria del cine y la música. Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, la cinta recaudó 97 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, y en su primer mes acumuló más de 400 millones de dólares a nivel global, posicionándose como uno de los biopics más exitosos de los últimos años.

Un Impacto Musical Sin Precedentes

Más allá de los cines, la película ha devuelto a Michael Jackson al centro del consumo musical mundial. Según datos recientes, el artista logró 11.245 puntos en la clasificación global de artistas digitales, superando a contemporáneos como Taylor Swift y Justin Bieber. Este ascenso se basa en las reproducciones de plataformas como Spotify, Apple Music y más.

Éxito Sin Lanzamientos Nuevos

En Spotify, Jackson alcanzó un récord personal con 81 millones de oyentes mensuales, lo que es notable para un artista que no ha lanzado música nueva en más de quince años. Este asombroso resurgir se tradujo en un aumento del 146% en reproducciones bajo demanda en Estados Unidos, con 137,5 millones de streams solo en una semana desde el estreno de la película.

Resurgimiento de Clásicos: Desde Jackson 5 hasta Thriller

La narrativa de la biopic repasa la vida de Michael Jackson, desde su inicio como niño prodigio en los Jackson 5 hasta su coronación como el “Rey del Pop”. La obra no solo reafirma su legado, sino que también revitaliza la música de su primera banda, que experimentó un crecimiento del 135% en reproducciones.

Thriller en la Cima Otra Vez

Incluso el emblemático Thriller ha visto un nuevo renacer, reingresando al Top 10 de Billboard gracias a este renovado interés por su música. La influencia de Jackson, décadas después de su apogeo, sigue siendo poderosa y relevante en la industria.

En solo dos semanas, la película *Michael* no solo ha revivido la figura del Rey del Pop, sino que también ha alterado el panorama del consumo musical, demostrando que su legado sigue vivo y en constante evolución.