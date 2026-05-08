Argentina debuta sin bajas: Otamendi habilitado tras levantarse sanciones

La Selección argentina celebra: Nicolás Otamendi podrá participar en el partido inaugural contra Argelia, gracias a una histórica medida de la FIFA que elimina sanciones previas.

La noticia más esperada ha llegado para la Selección argentina en la antesala del Mundial 2026. La FIFA ha decidido implementar una amnistía general que permite a los futbolistas con sanciones pendientes, como el defensor Nicolás Otamendi, participar sin restricciones en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Otamendi había sido expulsado durante un emocionante encuentro contra Ecuador en septiembre de 2025, lo que lo excluía de la primera fecha del mundial. Sin embargo, con esta reciente resolución de la FIFA, se eliminan los castigos, asegurando que todas las selecciones cuenten con sus mejores jugadores al inicio del campeonato.

Una decisión que impulsa el espectáculo

Este movimiento busca garantizar que las selecciones entren en la competición con sus planteles completos, evitando la ausencia de figuras clave por sanciones previas. La FIFA establece así un precedente que refuerza la competitividad y el atractivo del torneo.

Preparativos para el debut

Con esta amnistía, el cuerpo técnico argentino puede planificar con tranquilidad el debut del equipo ante Argelia, centrándose en preparar estrategias y tácticas sin la preocupación de pérdidas importantes. Nicolás Otamendi, junto a sus compañeros, se prepara para defender la corona obtenida en la última Copa del Mundo, deseando llevar nuevamente a la Argentina a la cima del fútbol internacional.