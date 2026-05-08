Los Mejores Descuentos en Supermercados: ¡Aprovecha Este Viernes 8 de Mayo!

¡Descuentos Imperdibles! Promociones en Supermercados y Billeteras Digitales

Este viernes 8 de mayo de 2026, las principales cadenas de supermercados lanzan atractivas ofertas, ideales para quienes buscan ahorrar mientras enfrentan la creciente inflación. Las promociones de Coto y Día destacan entre las opciones disponibles.

Beneficios Exclusivos de MODO y Mercado Pago

Si utilizas billeteras virtuales como MODO y Mercado Pago, hoy tienes la oportunidad de maximizar tus ahorros al hacer compras en supermercados. Las promociones son irresistibles:

Día: Obtén un 20% de descuento y un reintegro de hasta $20.000 por semana al realizar compras superiores a $30.000.

Coto: Disfruta de un 25% de descuento sin ningún límite de reintegro al pagar con QR de Mercado Pago.

Otras Alternativas de Ahorro

Además de las billeteras digitales, hay otras oportunidades que no puedes dejar pasar. El Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Día con un tope de reintegro de $5000 por semana, disponible de lunes a viernes.

Cuotas Sin Interés: Una Opción Inteligente

Para quienes planean hacer compras más grandes o adquirir artículos esenciales, este viernes es una oportunidad para financiar tus compras a plazos:

Vea, Jumbo y Disco lideran el mercado al ofrecer 12 cuotas sin interés a través de Banco Galicia y Banco Nación.

Chango Más también se adhiere a esta tendencia, ofreciendo 3 cuotas sin interés con Mercado Pago, además de la opción de pagar en 3 cuotas sin interés usando Banco Galicia.