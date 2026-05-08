Hantavirus en el MV Hondius: Plan de Repatriación para los Pasajeros

España Planifica Evacuaciones por Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius

La llegada del MV Hondius al archipiélago de Canarias este domingo marca el inicio de un operativo internacional para evacuar a sus pasajeros y tripulantes afectados por un brote de hantavirus. A continuación, todos los detalles sobre esta delicada situación.

El Crucero MV Hondius y su Llegada a Tenerife

Este domingo, el MV Hondius arribará al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, donde comenzarán las evacuaciones. Así lo confirmó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, quien explicó que los pasajeros regresarán a sus países de origen en aviones previamente coordinados.

Coordinación Internacional de Evacuaciones

Las autoridades españolas están trabajando en conjunto con 22 naciones para llevar a cabo un operativo seguro. Los primeros vuelos serán organizados para este mismo día, aunque días antes se había indicado que las evacuaciones iniciarían el lunes.

Situación Crítica en el Crucero

La preocupación ha crecido tras la muerte de tres individuos que viajaron en el MV Hondius, que partió desde Argentina en abril. Este brote ha llevado a la evacuación de tres pasajeros enfermos en Cabo Verde antes de continuar hacia las Islas Canarias, donde todavía quedan alrededor de 150 personas a bordo, incluyendo miembros de la tripulación.

Transbordo y Protocolo Sanitario

El crucero no atracará en el puerto, sino que permanecerá fondeado. Los pasajeros serán trasladados a la costa mediante embarcaciones pequeñas y luego dirigirán al aeropuerto en autobuses, donde se aplicarán estrictos protocolos sanitarios para asegurar la salud de todos.

Planes de Repatriación Organizados

Los ciudadanos españoles serán atendidos por el Ministerio de Defensa, mientras que los pasajeros de la Unión Europea están en conversaciones con la OMS y otros organismos. Además, se ha confirmado que el gobierno de los Estados Unidos enviará un avión para repatriar a sus nacionales, al igual que el Reino Unido.

Casos Sospechosos y Vigilancia

Un caso sospechoso ha surgido en Alicante, relacionado con una pasajera que voló en el mismo avión que una mujer neerlandesa que había viajado en el MV Hondius. Las autoridades están llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de los contactos y están en alerta para cualquier nuevo síntoma que pueda aparecer.

Medidas de Cuarentena Estrictas

Los 14 pasajeros españoles que se encuentren a bordo serán trasladados a Madrid para cumplir con la cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla. Durante el aislamiento, se realizarán pruebas de PCR y un seguimiento activo de su estado de salud, garantizando que cualquier signo de enfermedad sea tratado de inmediato.

Preparativos para Cualquier Escenario

El Ministerio de Sanidad español, liderado por Mónica García, ha reiterado su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los evacuados y prevenir la propagación del virus. Las decisiones se basarán en la situación actual y los protocolos establecidos internacionalmente.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, las autoridades continuarán brindando información actualizada sobre este caso y las medidas de salud pública que se implementen.