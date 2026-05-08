Netflix estrena la última temporada de ‘Berlín’

La esperada segunda temporada de Berlín ya tiene fecha de estreno en Netflix, prometiendo un cierre inolvidable para el emblemático personaje interpretado por Pedro Alonso.

En 2025, los fans del universo criminal que inició con La casa de papel tendrán la oportunidad de disfrutar de la última entrega de Berlín, que contará con ocho episodios llenos de intriga, arte y venganza. En esta ocasión, la trama girará en torno al robo de una obra maestra de Leonardo Da Vinci, desatando un conflicto profundamente personal para el protagonista.

La Nueva Trama: Un Robo que Esconde Venganza

La narrativa toma vuelo cuando el Duque de Málaga encarga a Berlín la misión de robar La dama del armiño. Sin embargo, el plan es más sofisticado de lo que parece, ya que el verdadero objetivo se convierte en una elaborada vendetta contra el Duque y su esposa, quienes intentan chantajear a Berlín y su equipo.

Sevilla: El Nuevo Escenario del Crimen

La ciudad de Sevilla se convierte en el corazón de la temporada, creando un entorno visual y narrativo que enriquece el relato. A medida que la historia avanza, la tensión crece, revelando cómo Berlín transforma su estrategia en una cuidadosa venganza, donde el engaño se torna en su mejor aliado.

Pedro Alonso se despide de Berlín tras casi una década interpretando al personaje.

Producción y Fecha de Estreno

Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la serie ha sido rodada en diversas locaciones de España, destacando sus impresionantes escenarios y la calidad visual. El elenco incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, y la nueva incorporación de Inma Cuesta, quien promete alterar el equilibrio del grupo.

Netflix confirmo que la temporada se lanzará globalmente el 15 de mayo, permitiendo a los seguidores disfrutar de todos los episodios a la vez. Para celebrar este cierre de ciclo, se planea un evento especial en Sevilla con la participación del elenco.

Reflexiones de Pedro Alonso

El actor Pedro Alonso expresó que el final de su personaje fue una decisión más intuitiva que estratégica. «Al finalizar esta temporada, sentí un ‘clack’ en el estómago», comentó, destacando la magnitud de su experiencia. Aunque el capítulo de Berlín llega a su fin, sus creadores sugieren que aún hay más historias por contar en el universo de La casa de papel.