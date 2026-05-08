Máximo Kirchner se somete a cirugía programada en La Plata

El hijo de la expresidenta anunció en sus redes que la intervención estaba prevista desde hace tiempo, sin brindar mayores detalles sobre el procedimiento.

Máximo Kirchner, actual diputado y líder de La Cámpora, fue operado en La Plata en una cirugía que había sido postergada en varias ocasiones. En un comunicado, el dirigente político compartió que se dará a conocer más información a través del parte médico del hospital donde se llevó a cabo la intervención.

Detalles de la Intervención

Sin revelar el tipo exacto de cirugía, Máximo mencionó una curiosa anécdota: uno de los cirujanos es seguidor del club Estudiantes de La Plata y le hizo la promesa de que podría ver el partido contra Racing desde su hogar. Este encuentro se disputará el próximo domingo en el marco de los octavos de final del torneo Apertura.

Familia y Cuestionamientos

En su mensaje, hizo referencia a su madre, Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena de seis años en su domicilio en San José 1111. A pesar de que ella deseaba acompañarlo, él le sugirió que no lo hiciera, argumentando que no quería que su madre se viera involucrada en una situación incómoda por su condena.

Censura y Críticas al Gobierno Actual

Máximo aprovechó la ocasión para expresar su postura sobre la situación de su madre. En sus palabras, destacó que no quería que ella se sintiera obligada a pedir favores a aquellos que han abusado de su poder y que la mantienen en una prisión domiciliaria irregular.

Asimismo, criticó al gobierno de Javier Milei, afirmando que los argentinos no merecen la «realidad agobiante e injusta» que se vive en la actualidad, y que esta situación es una consecuencia de las políticas implementadas recientemente.

Historial Médico

Esta no es la primera vez que Máximo Kirchner enfrenta problemas de salud. En 2021, fue internado en el Hospital Italiano de La Plata debido a un cuadro de cólico renal, donde fue diagnosticado con perinefritis incipiente y piedras en el riñón, aunque los médicos aseguraron que se trataba de un diagnóstico benigno.

En 2015, también recibió atención médica por fuertes dolores abdominales, lo que culminó en una cirugía hepática tras un chequeo inicial. Estas experiencias médicas han hecho que el público esté atento a su bienestar y su estado de salud.