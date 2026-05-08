Nuevo Registro Obligatorio en la Plataforma Mi PAMI

¡Atención afiliados de PAMI! Cambios en el registro para acceder a la nueva plataforma
A partir de una reciente actualización, todos los afiliados y afiliadas de PAMI deberán registrarse nuevamente en el sistema, ya que los datos de la aplicación anterior ya no son válidos. Conoce todos los detalles sobre este nuevo proceso.
¿Cómo registrarse en Mi PAMI?
Desde ahora, acceder a Mi PAMI es sencillo, pero requiere seguir un nuevo proceso de registro. Los usuarios deberán descargarse la aplicación oficial o ingresar al sitio web mi.pami.org.ar. Para iniciar sesión, necesitarán su número de CUIL y una nueva contraseña.
Paso a paso para una correcta inscripción
Para completar el registro, es fundamental seguir estos pasos:
– Carga de datos personales: Introducir el número de DNI, sexo y CUIL.
– Número de trámite: Necesitarás el número de trámite de 11 dígitos que comienza con 0, ubicado en la parte frontal del DNI.
– Contraseña segura: Elige una contraseña que no contenga información personal y que no compartas con nadie.
– Validación del teléfono: Ingresa tu número de celular; recibirás un código de 4 dígitos por SMS para completar el proceso.
Recuperar tu contraseña y obtener soporte
Si olvidaste tu contraseña, puedes recuperarla fácilmente desde la pantalla de inicio. Solo necesitas tu CUIL y acceso al celular registrado para recibir un código de validación.
¿Problemas técnicos? PAMI está aquí para ayudarte
Si enfrentas dificultades en el registro o la carga de datos, PAMI ofrece varios canales de contacto para asistencia. Te recomendamos verificar la información que ingresas antes de confirmar cualquier procedimiento.