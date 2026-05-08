EE.UU. desclasifica archivos de ovnis y Larreta reacciona a icónico video extraterrestre

La revelación de más de 150 documentos sobre OVNIS en Estados Unidos ha generado revuelo, pero el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se llevó la atención por un posteo curioso que lo muestra en una escena inesperada.

Por orden del expresidente Donald Trump, Estados Unidos ha desclasificado más de 150 documentos relacionados con OVNIS y posibles encuentros con seres de otros mundos. En medio de este clima de misterio, Horacio Rodríguez Larreta acaparó los reflejos al compartir un video en el que aparece bailando folclore de manera graciosa.

Horacio Rodríguez Larreta en un divertido momento durante su campaña.

El exjefe de Gobierno se mostró autocrítico al publicar el video con el comentario: «Hay archivos que nunca debieron salir a la luz«, riéndose de su propio desempeño en la pista de baile.

Un baile que se volvió viral

En el clip, grabado en Mendoza en agosto de 2023 durante su campaña como precandidato presidencial, se puede ver a Larreta intentando realizar el clásico gesto del pañuelo en el folclore, aunque con cierta torpeza que generó risas entre los presentes.

Un momento ligero en un contexto tenso

Mientras el debate sobre la vida extraterrestre cobra protagonismo, la escena del político bailando se convierte en un respiro cómico, recordándonos que a veces, incluso en la política, hay lugar para la ligereza.

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En desarrollo…

LT