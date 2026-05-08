Mercado Libre cae un 10% en Wall Street y arrastra a los activos argentinos

A pesar de la reciente mejora en la calificación de Fitch, los activos argentinos se preparan para cerrar la semana con resultados negativos, presionados por la caída de acciones clave como las de Mercado Libre.

Los activos argentinos están finalizando la semana en descenso, a pesar de la reciente mejora en la calificación de Fitch sobre la deuda del país. La notable caída de Mercado Libre en Wall Street, tras la divulgación de sus balances, está afectando el desempeño general del mercado.

Mercado Libre y el Efecto Dominó

Las acciones de Mercado Libre han experimentado un desplome del 9,4%, lo que ha contribuido a que los ADR argentinos cierren en baja, acompañados de otras compañías como Globant (-5,3%) y Transportadora Gas del Sur (-5,1%). Las únicas excepciones son Tenaris (+1,8%) y Ternium (+0,4%), que se mantienen en terreno positivo.

El Contexto Internacional y su Influencia

En el ámbito internacional, la tendencia en Wall Street muestra un repunte en el sector tecnológico, impulsado por cifras de empleo más favorables en EE. UU. Sin embargo, el petróleo se mantiene en constante fluctuación, afectado por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

Desempeño en el Mercado de Bonos

En Wall Street, los bonos han presentado un aumento de hasta 0,8%, liderados por el GD35D. Como resultado, el riesgo país ha disminuido un 1,3%, situándose en 515 puntos básicos, según los datos de J.P. Morgan.

La Situación Actual del S&P Merval

El S&P Merval también muestra un descenso, cayendo 0,5% hasta los 2.819.130,35 puntos básicos. Entre las acciones que más han bajado, se encuentran Ecogas (-1,8%), Edenor (-1,6%) y Transener (-1,6%).

Impacto de los Resultados de Mercado Libre

A pesar de haber reportado un incremento del 49% en sus ingresos interanuales, Mercado Libre ha sufrido una caída general en sus acciones, lo que generó preocupación por la compresión de márgenes. El margen operativo se redujo del 12,9% al 6,9%, y la utilidad neta disminuyó cerca del 50% en comparación con el período anterior.

Tipo de Cambio y su Variación

En cuanto a las cotizaciones, el dólar oficial se posiciona en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mostrando una baja de $5 respecto al último cierre. A su vez, el dólar blue se mantiene estable en $1.400.

Panorama Global y sus Efectos

A nivel global, el índice S&P 500 ha escalado un 0,75% y alcanzado un nuevo récord, impulsado por datos de empleo que superaron las expectativas. En cambio, en Europa, las tendencias son negativas, con el Euro Stoxx descendiendo 0,92%, y otros índices como el DAX y el CAC también en baja.

La situación en China ha sido mixta, con el Hang Seng de Hong Kong estable, mientras que la bolsa de Shanghái ha caído 0,87%, reflejando la incertidumbre en los mercados internacionales.