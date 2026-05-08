Vialidad: Cristina Kirchner apela nuevamente la ejecución de bienes propios y de sus hijos

Cristina Kirchner Apela el Decomiso de Bienes en el Caso Vialidad: La Corte Suprema Decidirá

La expresidenta Cristina Kirchner ha presentado una apelación a la reciente decisión de la Cámara de Casación que autorizó el decomiso de 111 bienes relacionados con el caso Vialidad, donde se cifra el daño en 685 mil millones de pesos. Ahora, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre este controversial tema.

Hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó la ejecución de este decomiso atravesado por condenas firmes sobre el caso de corrupción. La medida busca recuperar activos producto de delitos relacionados con la obra pública vial.

La Defensa de Cristina Kirchner Se Opone al Decomiso Los abogados de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, han presentado un recurso extraordinario para bloquear la ejecución del decomiso. Argumentan que la decisión de la Cámara de Casación es arbitraria y afecta garantías constitucionales, además de señalar que delegar al Ministerio Público Fiscal la identificación de nuevos bienes a decomisar es inadecuado.

Los Detalles del Fallo Judicial El fallo de la Casación ha reafirmado un principio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si han sido transferidos a terceros. Esto contrasta con la perspectiva de la defensa de Kirchner, que sostiene que no se ha presentado prueba suficiente para afirmar que los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, provienen de delitos relacionados.

Impacto en el Patrimonio de la Familia Kirchner El fallo pave el camino para el decomiso de veinte propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, incluyendo un inmueble a nombre de la ex presidenta. Además, se estima que Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades vinculadas a las maniobras de corrupción en 51 licitaciones viales.

Argumentos en Defensa de los Bienes Heredados Los abogados defensores argumentan que la investigación no ha logrado demostrar que los bienes de los hijos de Kirchner son producto del delito. De hecho, afirman que la justicia ya determinó la legalidad de sus operaciones patrimoniales y que no se produjo un enriquecimiento ilícito por parte de los ex presidentes, lo que invalidaría la base del actual decomiso.