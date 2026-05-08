Paul McCartney Lanza Álbum Autobiográfico con la Participación de Ringo Starr

En un emotivo regreso musical, Paul McCartney y Ringo Starr presentan "Home To Us", una canción que nos transporta a su infancia en Liverpool. Esta nueva colaboración formará parte del álbum "The Boys of Dungeon Lane", programado para su lanzamiento el próximo 29 de mayo.

La icónica pareja británica ha revelado su más reciente trabajo, «Home To Us», que evoca memorias entrañables de su juventud en Liverpool. Este tema será incluido en el esperado álbum «The Boys of Dungeon Lane», un proyecto que marca el primer dúo vocal creado exclusivamente para ellos desde la disolución de los Beatles.

La producción de la canción estuvo a cargo de Andrew Watt, y cuenta con la colaboración de reconocidas artistas como Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, quienes aportan sus voces en los coros. Este lanzamiento ha captado la atención del mundo, destacando la faceta más introspectiva de McCartney a sus 83 años.

La unión de McCartney y Starr surgió de manera inesperada en un estudio de grabación en Los Ángeles. Aunque Ringo tenía la intención de participar solo como instrumentista, la sesión se transformó en una exploración creativa que culminó en un dúo vocal inolvidable.

Un viaje a las raíces: autobiografía y geografía

El álbum se sumerge en la vida de estos icónicos artistas durante las décadas de 1940 y 1950, y sus letras hacen referencia a lugares significativos como Dingle, el barrio obrero donde creció Ringo, y Dungeon Lane, ubicado en la misma ciudad. Se busca capturar escenas de la vida cotidiana antes de que el fenómeno de la Beatlemanía alterara sus destinos.

Según el sello discográfico, el disco incluye menciones a los demás miembros del famoso grupo, John Lennon y George Harrison, ofreciendo un vistazo al viaje que los llevó a la cima del éxito.

La actualidad de dos leyendas musicales

Con «The Boys of Dungeon Lane», McCartney presenta su primer trabajo de estudio desde 2020, reafirmando el lazo musical entre los dos únicos miembros sobrevivientes de la legendaria banda de Liverpool.

Por su parte, Ringo Starr continúa su prolífica carrera con su más reciente lanzamiento, «Long Long Road», que marca su disco número 22. Este álbum también cuenta con la participación de destacados artistas como St. Vincent y Sheryl Crow, confirmando su inquebrantable presencia en la industria musical.