EE.UU. ataca instalaciones militares en Irán tras interceptar amenazas a barcos en Ormuz

Conflicto en el Estrecho de Ormuz: Ataques de EE.UU. e Irán Intensifican las Tensiones

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzan un nuevo pico tras el reciente intercambio de ataques en el estratégico Estrecho de Ormuz, generando preocupación por posibles escaladas militares en la región.

EE.UU. Responde a Ataques Irani Este jueves, el Comando Central de EE.UU. anunció que llevó a cabo bombardeos en instalaciones militares iraníes como respuesta a los ataques percibidos contra sus barcos en el estrecho. Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses interceptaron agresiones no provocadas mientras sus destructores de misiles guiados navegaban hacia el golfo de Omán.

Acusaciones Cruzadas Por su parte, Irán sostiene que sus acciones fueron una respuesta legítima a un ataque previo que, según afirmaron, afectó a un petrolero iraní. Las Fuerzas Armadas de Irán alegan que atacaron a los buques estadounidenses y reportaron daños significativos.

Reacción de la Armada Iraní La Armada iraní aseguró haber utilizado «intensas ojivas explosivas», afirmando que tres buques estadounidenses escaparon rápidamente de la zona. Esto coincidiría con los informes sobre explosiones en territorio iraní.

Posición de EE.UU. y Estabilidad Regional A pesar de los enfrentamientos, el gobierno de EE.UU. comunicó que no busca escalar el conflicto, pero mantiene una postura defensiva en el estrecho, un punto crucial para el comercio internacional. El presidente Donald Trump instó a Irán a aceptar un acuerdo propuesto, alegando que los ataques infligieron «graves daños» a las fuerzas iraníes.

Un Conflicto en Aumento Este conflicto no es nuevo; desde el 7 de abril, ambos países han tenido otros episodios de tensión a pesar de un alto al fuego declarado. La situación es un reflejo del creciente descontento entre EE.UU. y sus aliados en la región hacia las acciones de Irán.