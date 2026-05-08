El Gordo de Invierno 2026 en Córdoba: ¡US$150 mil garantizados! Descubre precios y premios previos.

Este año, la Lotería de Córdoba sorprende con el Gordo de Invierno, que promete una fortuna en dólares para el afortunado ganador. Con un sistema renovado y múltiples oportunidades de ganar, los cordobeses están más entusiasmados que nunca.

La Lotería de Córdoba ha lanzado el Gordo de Invierno 2026, destacándose por ofrecer un premio mayor de U$S 150.000 garantizado para el sorteo final el 31 de julio. Cada billete tiene un costo de $7.500 y permite participar en una serie de nueve sorteos anticipados que comienzan el 29 de mayo.

Bajo el lema de “Gordo Verde”, esta campaña se enfoca en atraer a los jugadores en medio de la difícil situación económica, garantizando que el premio principal será pagado en divisas extranjeras. Las fracciones ya están disponibles en agencias oficiales.

Más allá del gran premio, los participantes tendrán la oportunidad de competir en sorteos previos que ofrecen atractivos premios, incluidos autos 0km, motos, televisores y grandes sumas de dinero.

Detalles del Gordo de Invierno 2026

El calendario de sorteos, que se llevará a cabo desde el 29 de mayo hasta el 24 de julio, culminará con el impresionante sorteo de U$S 150.000 el 31 de julio. La Lotería ha reiterado que el premio principal estará garantizado y habrá muchas oportunidades de ganar en las semanas previas.

Entre los premios destacados se incluyen un Fiat Cronos fabricado en Córdoba, una Toyota Hilux, motos de las marcas Honda y Motomel, así como Smart TVs de 55 pulgadas y millones en efectivo.

Cronograma de Sorteos y Premios

Los sorteos programados son los siguientes:

29 de mayo: 1 Fiat Cronos 0km, 3 premios de $1.000.000

5 de junio: 1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

12 de junio: 1 Honda XR 190 + casco, 3 premios de $1.000.000

19 de junio: 1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

26 de junio: 1 Motomel Strato Euro 150 + casco, 3 premios de $1.000.000

3 de julio: 1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

10 de julio: 1 Motomel Strato Euro 150 + casco, 3 premios de $1.000.000

17 de julio: 1 Honda XR 190 + casco, 3 premios de $1.000.000

24 de julio: 1 Toyota Hilux, 3 premios de $1.000.000

Fecha del Sorteo Principal de U$S 150.000

El emocionante sorteo final se realizará el 31 de julio, con la promesa de premiar al afortunado ganador con U$S 150.000. Esta cifra convierte a esta edición del Gordo de Invierno en un evento sin precedentes en la historia de esta lotería.

Con el lema “el premio sale sí o sí”, la campaña ha generado una gran expectativa entre los compradores de billetes que ya están ansiosos por participar.

Dónde Adquirir el Gordo de Invierno 2026

Las fracciones se pueden comprar en agencias oficiales a lo largo de toda la provincia. Cada fracción tiene un costo de $7.500 e incluye la participación en todos los sorteos previos y el sorteo principal en dólares.