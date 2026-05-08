Hantavirus: Urgente búsqueda internacional de pasajeros de crucero antes de contagios

Las autoridades de salud en todo el mundo están en pie de guerra mientras rastrean a pasajeros de un crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, conocido por su transmisión entre humanos a través del contacto estrecho.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado cinco casos de hantavirus, incluyendo tres fallecimientos, en asociación con el buque holandés MV Hondius.

El Brote en el Crucero

Este incidente comenzó cuando unos 150 pasajeros y miembros de la tripulación, provenientes de 28 países, estaban en la embarcación. Tras desembarcar en la isla de Santa Elena el 24 de abril, se desató la alarma cuando se notificaron los primeros casos de hantavirus el 4 de mayo.

Un Brote Controlado

Aunque la OMS ha asegurado que este brote no se compara con la pandemia de COVID-19, debido a que la transmisión del hantavirus se da generalmente entre roedores y requiere contacto cercano, advierte que pueden surgir más casos debido al periodo de incubación de hasta seis semanas.

Seguir el Rastro Internacional

Las autoridades de al menos 12 países, que incluyen Alemania, Canadá, Estados Unidos y varios más, están realizando un seguimiento de los ciudadanos que regresaron tras el viaje en el crucero. La OMS trabaja de cerca con estas naciones para monitorear la salud de los involucrados.

Detalles de los Pacientes

Entre los pasajeros afectados, se ha reportado que varios ciudadanos británicos y estadounidenses están bajo vigilancia. En especial, un expolicía británico sigue en tratamiento tras ser evacuado a Países Bajos, mientras que otros dos hombres se encuentran en cuidados intensivos.

Reacciones Globales

Expertos han calificado la respuesta ante el brote como «caótica», pero con bajo riesgo general para la población. Sin embargo, varios países han intensificado sus medidas de salud pública y han comenzado procesos de aislamiento preventivo.

Situación en el Crucero

El MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril y tiene destino a las Islas Canarias, sigue navegando mientras se evalúa la salud de los pasajeros restantes. A pesar de la preocupación entre los habitantes de Tenerife, se confirmó que el barco no atracará directamente en el puerto, sino que permanecerá anclado a distancia.

Preparativos para la Evaluación de Salud

Los pasajeros en el crucero serán evaluados por personal sanitario al llegar a Tenerife, donde aquellos que no sean españoles recibirán asistencia para su repatriación.

Enfoque en la Salud Pública

La OMS y otros organismos de salud continúan vigilando la situación, mientras los gobiernos locales implementan medidas para contener el brote. A medida que la investigación avanza, se espera que la comunidad internacional siga colaborando para mantener a raya el virus.