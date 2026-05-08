El auge de la IA transforma el trabajo en las pymes

La inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama empresarial en Argentina, especialmente en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Un nuevo estudio revela cómo estas herramientas están cambiando la forma en que trabajan y los retos que deben enfrentar.

El Estado Actual de la IA en las PYMES

De acuerdo con una investigación realizada por Daniel Yankelevich de Fundar, alrededor del 42% de las PYMES argentinas ya están incorporando inteligencia artificial en sus operaciones. Sin embargo, la adopción varía significativamente entre sectores. Comprender el uso y la profundidad de estas herramientas es esencial para evaluar su verdadero impacto económico.

Tareas Clave Donde se Aplica la IA

Las empresas se están beneficiando de la IA principalmente en áreas administrativas, marketing, ventas y asistencia operativa. Particularmente, el sector tecnológico lidera esta tendencia, con una sorprendente adopción del 85% en empresas de software. Otras industrias, como la textil, también están comenzando a integrar estas tecnologías en sus procesos.

Desafíos en la Adopción de IA

A pesar del aumento en el uso de la IA, muchos negocios se encuentran en etapas iniciales de implementación. Yankelevich señala que la mayoría de las PYMES utilizan estas herramientas de manera superficial, principalmente para tareas simples y rutinarias. La falta de estrategias claras y de capacitación adecuada limita su capacidad para aprovechar completamente el potencial de la IA.

Tipos de Soluciones de IA Utilizadas

La percepción común de la inteligencia artificial a menudo se centra en herramientas populares como ChatGPT. Sin embargo, el ámbito empresarial es más amplio, incluyendo sistemas específicos para logística, control de calidad y mantenimiento predictivo. Algunas empresas están innovando al desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, maximizando así el valor que aportan estas herramientas a sus operaciones.