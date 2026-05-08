Deuda, dólares y Súper RIGI: El plan para impulsar la economía

Argentina en Números: Emisiones de Deuda Superan los U$s14 Mil Millones y YPF Registra Históricas Ganancias

La economía argentina muestra signos de recuperación con un aumento en emisiones de deuda y resultados positivos en YPF, aunque la inflación aún plantea desafíos.

Impulso Financiero en el Mercado Cambiario

Desde finales de octubre, provincias y empresas han emitido más de U$s14.000 millones en deuda, lo que ayuda a estabilizar el mercado cambiario. Este flujo de capital no solo contribuye a suavizar las tensiones monetarias, sino que también permite al Banco Central recomponer sus reservas. La estrategia del gobierno busca transformar esta inyección financiera en un ciclo de mayor inversión y dinamismo económico.

Análisis de la Deuda en Dólares

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones, entre el 27 de octubre y principios de mayo, el sector público y privado ha realizado emisiones que suman U$s14.163 millones, de los cuales U$s3.650 millones corresponden a provincias y U$s10.513 millones a empresas.

Esta líquidez está ingresando al mercado local, reforzando la oferta y ayudando al Banco Central, que ha acumulado compras por U$s7.371 millones en lo que va del año.

YPF: Un Pilar de la Estrategia Energética

La empresa energética YPF reportó una utilidad neta de U$s409 millones en el primer trimestre y un EBITDA de U$s1.594 millones, el más alto registrado en su historia para este periodo. Este desempeño se atribuye a un aumento en los precios, mayor producción de shale y una reducción en los costos de extracción en Vaca Muerta.

YPF ha destinado aproximadamente U$s1.000 millones a inversiones, con un 78% de este monto dirigido a actividades no convencionales, principalmente en Vaca Muerta, y prevé seguir invirtiendo entre U$s5.500 millones y U$s5.800 millones en 2026, enfocándose en shale, transporte y exportaciones energéticas.

Proyecciones del REM y el Plan «Súper RIGI»

El gobierno propone una nueva fase de incentivos económicos bajo el nombre de «Súper RIGI«, buscando atraer inversiones a diversos sectores. Este plan ofrecerá beneficios fiscales y ampliará su alcance a nuevas actividades, aspirando a generar proyectos por valor de cerca de U$s95.000 millones.

Las últimas proyecciones del REM del Banco Central muestran un dólar mayorista promedio de $1.410 para mayo, con una inflación proyectada que disminuye a 2% en julio. Sin embargo, se espera que la inflación baje de forma más gradual, ubicándose por debajo del 2% mensual recién en agosto.

Un Clima de Esperanza, Pero Desafíos Persisten

A pesar de un panorama más favorable en términos de deuda y divisas, persiste la incertidumbre sobre cómo estos cambios se traducirán en mejoras tangibles en la vida cotidiana de los argentinos. La interrogante radica en si el alza de los números económicos logrará impactar positivamente en la actividad diaria y en los precios.