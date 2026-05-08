Adorni, los testimonios y la crisis del debate público en el Gobierno

En medio de un clima tenso, la ministra Bullrich insta a Adorni a presentar su declaración jurada rápidamente, mientras este juega a desdramatizar la situación.

La interacción entre Patricia Bullrich y Manuel Adorni ha generado un revuelo político significativo. En el programa de Eduardo Feinmann, Bullrich sugirió que Adorni debía acelerar la entrega de su declaración jurada para evitar complicaciones adicionales. Esta declaración no cayó bien en el círculo cercano al vocero presidencial, quien, con ironía, se defendió diciendo que la ministra había adelanto una decisión ya tomada por el Presidente.

Entrevista Reveladora y Conflictos Judiciales

Adorni fue entrevistado por Alejandro Fantino en su canal de YouTube, donde compartió detalles sobre su vida y su vínculo con Javier Milei. Sin embargo, la conversación inevitablemente giró hacia los aspectos legales que lo involucran. Cuando se le preguntó sobre la causa abierta en su contra, exclamó: “No puedo hacer comentarios porque interferiría en la investigación”, aunque algunos expertos consideran que podría defenderse sin afectar el proceso judicial.

Puntos Confusos y Advertencias Veladas

A pesar de la expectativa generada por Milei sobre la presentación inmediata de la declaración jurada de Adorni, este permaneció en silencio, indicando que cumplirá con los plazos legales y que ofrecerá más información una vez finalizada la investigación. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una advertencia sobre las repercusiones de sus acciones.

Recientemente, surgieron conversaciones entre Adorni y el contratista Matías Tabar, expuestas por el periodista Nicolás Wiñazki. En estos intercambios, el funcionario pareció buscar apoyo del empresario antes de su declaración judicial. «Sabés que podés contar conmigo para lo que necesites», fue una de las afirmaciones de Adorni. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Tabar le sugirió que mantuvieran distancia por recomendación legal, lo cual plantea dudas sobre posibles intentos de influir en testimonios.

Conflicto Público y Consecuencias Política

La situación se complicó aún más cuando Milei atacó públicamente a Tabar, acusándolo de ser “kirchnerista” y de tener un “prontuario opaco”. Tabar respondió con tristeza ante estas acusaciones y defendió su trayectoria. Este intercambio ha contribuido a un ambiente político cada vez más convulso, donde el foco parece desplazarse de los hechos a las conexiones políticas de los involucrados.

La Justicia evalúa el origen del patrimonio de Adorni, que incluye propiedades en La Plata y Bragado, los cuales ha declarado como parte de una herencia. Además, se ha revelado que una productora relacionada con Marcelo Grandío continúa recibiendo fondos del gobierno a pesar del escándalo.

Reacciones Opositivas y Deterioro del Gobierno

En el Congreso, la oposición está impulsando una sesión especial para interpelar a Adorni, aunque hasta el momento no cuenta con los votos necesarios. Las encuestas recientes reflejan un notable descontento con la gestión del gobierno actual, ya que un 65% de la población evalúa de manera negativa su desempeño, según un estudio realizado por las consultoras E3.0 y Alaska.