Detalles del viaje de los turistas que contrajeron hantavirus en un crucero por Argentina, Chile y Uruguay

El misterio de cómo llegó la cepa andina del hantavirus al crucero MV Hondius mantiene en vilo a las autoridades sanitarias. La tragedia ha dejado un saldo de tres muertos y continúa investigándose cómo se propagó esta enfermedad a bordo.

Casos Confirmados en Alta Mar

Hasta la mañana del jueves, se habían reportado ocho casos de hantavirus entre personas que viajaron en el buque neerlandés, de los cuales solo cinco están confirmados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está dando seguimiento a la situación, marcando un foco de alarma en la salud pública.

Itinerario del Crucero MV Hondius

El barco partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 147 personas a bordo, navegando por regiones remotas del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida y varias islas. Fue a bordo de este itinerario que comenzaron a surgir los primeros casos de enfermedad respiratoria grave.

Investigación en Curso

Las autoridades están enfocadas en determinar el punto de origen del contagio. Es crucial reconstruir la ruta de viaje de una pareja neerlandesa que presentó los primeros síntomas, conocidos como «caso índice». Esta pareja ingresó a Argentina a finales de noviembre de 2025 y realizó un extenso recorrido por el país y Chile antes de abordar el crucero.

Recorrido por Argentina y Chile

La pareja pasó 40 días viajando en auto por Argentina antes de cruzar a Chile. Su periplo incluyó lugares de alta biodiversidad y potencial contacto con roedores, conocidos portadores del hantavirus. Regresaron a Argentina y continuaron su viaje hasta Ushuaia, de donde partieron el 1 de abril.

Investigaciones Sanitarias en el Cono Sur

Autoridades de salud de Argentina, Chile y Uruguay están colaborando para esclarecer el origen del virus. El Ministerio de Salud argentino ha lanzado una investigación epidemeológica para identificar posibles focos de contagio y evaluar la situación en áreas donde la pareja estuvo previamente.

El Hantavirus: Una Enfermedad Grave

El hantavirus se transmite generalmente a través de roedores y su orina, saliva o heces. Aunque es raramente contagioso entre humanos, la cepa andina presenta una preocupación adicional. El Ministerio de Salud de Argentina ha enfatizado que no está confirmado que el contagio se haya producido en su territorio, ya que la región de Tierra del Fuego no reporta casos desde 1996.

Declaraciones Oficiales

Las autoridades chilenas y uruguayas han aclarado que, según sus análisis epidemiológicos, no existe riesgo de transmisión en sus respectivos países debido a las fechas de incubación del virus. Esto excluye la posibilidad de contagio mientras la pareja estuvo en esos territorios.

Precauciones y Recomendaciones de Salud

El Ministerio de Salud argentino ha tomado medidas preventivas, incluyendo la movilización de equipos técnicos al sur del país para realizar análisis en áreas vinculadas al recorrido de los casos. Se explorarán los posibles reservorios naturales del virus entre los roedores capturados.

El Futuro del Crucero MV Hondius

El MV Hondius permanece anclado cerca de Cabo Verde, con estrictas medidas preventivas a bordo. Aunque el viaje está programado hacia Canarias, la salud y el bienestar de las personas a bordo es la prioridad mientras se resuelve este brote inesperado.