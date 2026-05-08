Palma Futsal alcanza la final tras una remontada histórica y vencer en penales

En un emocionante partido, el Illes Balears Palma Futsal logró revertir un score adverso de 1-6 y se metió en la final de la UEFA Futsal Champions League tras vencer al Étoile Lavalloise en la tanda de penaltis.

Un inicio tumultuoso para Palma

El encuentro comenzó de manera complicada para el equipo mallorquín, que en solo seis minutos se encontró con una desventaja de dos goles, gracias a las anotaciones de Guirio y Lutin, resultado de errores defensivos que los llevaron a ir a contracorriente desde el principio.

El golpe anímico y la respuesta palmesana

A pesar del gol de Charuto a mitad de primer tiempo, el equipo español sufrió un duro golpe cuando el Étoile Lavalloise aumentó la ventaja a 1-6 antes del descanso. Sin embargo, el espíritu de lucha del campeón europeo despertó, llevando a Fabinho a marcar el 2-6 apenas antes del medio tiempo.

Una segunda mitad de infarto

El segundo tiempo arrancó con la esperanza renovada, y Machado acercó aún más a Palma con el 3-6 a solo unos segundos de iniciado. Con 15 minutos por jugar, Deivao desató la ilusión en la afición al establecer el 4-6, demostrando que la remontada era posible.

El asedio final y la tanda de penales

A medida que avanzaba el partido, el dominio se inclinó hacia el lado del Illes Balears. Fabinho se convirtió en el héroe de la jornada al anotar el 5-6 y, finalmente, logró el empate 6-6 a solo cuatro minutos del final, llevando el partido a la prórroga.

Definición en los penales

La prórroga estuvo marcada por la cautela, sin embargo, la tensión se desató en la tanda de penales. Con un resultado final dramático, el portero Luan Muller detuvo un lanzamiento crucial, y Piqueras selló la victoria, asegurando el pase a la final.

Una cita con la historia

Este domingo, el Illes Balears Palma Futsal se enfrentará al Sporting de Portugal en busca de su cuarto título europeo, un desafío que promete ser memorable para el equipo y su afición.