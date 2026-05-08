Euro Blue: Cierre del 8 de mayo

Euro y Dólar Blue: Cotizaciones Actualizadas del 8 de Mayo

Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, las cifras del euro y del dólar blue marcan un contexto financiero interesante en Argentina. A continuación, te traemos las cifras más relevantes del día.

Valor del Euro Blue en el Mercado Paralelo

Este viernes, el euro blue se estableció en $1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. Este valor es notablemente superior al oficial, reflejando la naturaleza fluctuante del mercado informal.

Euro Oficial: Cifras del Día

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró hoy en $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta, ofreciendo una opción más estable en comparación con el paralelismo.

Variaciones en Diversos Bancos Argentinos

Las distintas entidades bancarias también presentan sus propias cotizaciones del euro este viernes:

Banco Ciudad: $1.580,00 (compra) / $1.680,00 (venta)

Banco Nación: $1.590,00 (compra) / $1.690,00 (venta)

Banco Supervielle: $1.610,00 (compra) / $1.721,00 (venta)

Banco Francés: $1.630,00 (compra) / $1.690,00 (venta)

Euro Tarjeta: La Alternativa del Turista

El euro tarjeta, utilizado frecuentemente por turistas, tiene hoy un valor de $2.191,94 para la compra y $1.591,79 para la venta, reflejando las altas comisiones asociadas a su uso.

Dólar Blue: Cotizaciones del Día

En lo que respecta al dólar blue, este viernes se cotizó en $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta, manteniéndose dentro de los márgenes esperados en el mercado paralelo.