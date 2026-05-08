El Agro en Auge: Rumo a Récords Históricos

La situación actual del sector agropecuario en Argentina es crítica y de gran relevancia. A pesar del aumento en los ingresos por exportaciones, los productores enfrentan serios desafíos en un entorno marcado por altos costos y una carga tributaria elevada.

En una conversación reciente con Canal E, el editor de Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó la delicada situación del agro argentino, que se encuentra en un momento crucial para el ingreso de divisas. Aunque los números reflejan mejoras, la presión impositiva y la volatilidad del mercado global complican el panorama.

Comparativas Regionales: Una Mirada a Brasil

Loredo subrayó la competencia internacional, destacando que «Brasil, por ejemplo, nos ha casi triplicado en ciertos tipos de producción, como la soja». A pesar de contar con condiciones climáticas menos favorables, el país vecino ha logrado un desempeño notablemente superior.

Desafíos Estructurales: Costos y Clima

El analista advirtió que Argentina enfrenta problemas estructurales que van más allá de la meteorología o la fluctuación de precios internacionales. «El manejo de costos es un aspecto crítico», afirmó. Loredo recordó que en el pasado, un tipo de cambio alto podía contrarrestar aumentos de costos locales, pero actualmente esa no es la realidad.

Impacto del Conflicto en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente también se presenta como un factor que influye en la producción agropecuaria. «El incremento en el precio internacional del petróleo afecta tanto a los combustibles—esenciales para el transporte y la labranza—como a los costos de producción», destacó.

Consideraciones sobre el Aumento del Petróleo

Además, Loredo mencionó que los fertilizantes, cuyo proceso de producción involucra grandes cantidades de petróleo, agravan aún más el panorama productivo. Esto representa un desafío clave para los agricultores argentinos que buscan aumentar su rentabilidad.

La Carga Tributaria: El Principal Obstáculo

Por último, el editor enfatizó que la carga tributaria sigue siendo el desafío más grave. «Los derechos de exportación, especialmente en soja, representan más del 50% de la rentabilidad de las tierras», concluyó, subrayando la necesidad de una revisión profunda de la política fiscal que rige este sector vital.