Irán denuncia a EE.UU. por «aventura militar temeraria»

En un clima de creciente tensión, el canciller iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que Irán no sucumbirá a las amenazas de Estados Unidos, intensificando la disputa en el estratégico estrecho de Ormuz.

Araghchi critica la estrategia estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, denunció la «aventura militar temeraria» de Estados Unidos en un contexto donde el diálogo parece ser la alternativa viable. En una publicación en X, Araghchi enfatizó que los iraníes jamás cederán ante la presión externa.

Sus palabras llegan tras las acusaciones mutuas entre ambas naciones sobre ataques recientes en el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos toma acciones contra embarcaciones iraníes.

Un llamado a la reflexión

“¿Es esto una táctica burda para ejercer presión?”, cuestionó Araghchi, sugiriendo que el presidente estadounidense podría estar siendo manipulado para entrar en un conflicto prolongado.

Pese a la escalada de tensiones, el presidente Donald Trump afirmó que un alto el fuego sigue vigente, con la esperanza de reanudar conversaciones para finalizar el conflicto que comenzó entre EE.UU. e Israel en febrero.

Expectativas de diálogo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó su expectativa de que Irán responda a las ofertas diplomáticas este viernes. “Deseo que sea una oferta seria”, indicó Rubio durante su visita a Italia.

En el contexto de estas negociaciones, Irán ha intensificado su control del paso marítimo estratégico, llevando a cabo represalias contra aliados de EE.UU. en la región del Golfo, provocando un aumento significativo en los precios del petróleo y del gas natural debido a la incertidumbre en el estrecho de Ormuz.

Incidentes recientes en el Golfo

Este viernes, Centcom, el Comando Central de EE.UU., reportó haber inutilizado dos buques petroleros iraníes que intentaban acceder a un puerto en el golfo de Omán, denunciando su violación al bloqueo estadounidense.

Este incidente se suma a una serie de confrontaciones donde ambas partes se acusan de agresiones. Según Centcom, Irán ha lanzado misiles y drones contra buques de guerra estadounidenses, lo que ha sido calificado como un “ataque no provocado”.

Consecuencias de la escalada de tensiones

Por su parte, el alto mando militar iraní también ha afirmado que Estados Unidos ha atacado a embarcaciones en sus aguas, lo que ha llevado a un aumento de la violencia en la región.

Mientras tanto, informes de autoridades iraníes indican que las acciones militares han dejado heridos y han llevado a la incertidumbre sobre el paradero de varios marineros.

Con cada intercambio de acusaciones y acciones militares, el futuro de la diplomacia entre Irán y Estados Unidos se vuelve más incierto, lo que plantea nuevos desafíos para la estabilidad en el Golfo Pérsico.