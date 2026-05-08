AFA: Sede cerrada tras notificación judicial en video

La Asociación del Fútbol Argentino enfrenta su momento más crítico desde la pérdida de Julio Grondona, con una serie de denuncias que han puesto en jaque su dirección actual. Las acusaciones incluyen irregularidades financieras y evasión tributaria, lo que ha generado una investigación intensa liderada por el Ministerio de Justicia.

Recientemente, se decidió desplegar veedores en la sede de la AFA, a raíz de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). Este organismo había solicitado acceso a balances y documentación contable. Los veedores, Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco, tienen la tarea de analizar diversos aspectos económicos de la AFA, un mandato que se extiende por 180 días debido a las denuncias de problemas que alcanzan cifras millonarias.

El acceso bloqueado: un nuevo capítulo en el escándalo

En un giro inesperado, los veedores llegaron a la emblemática sede de Viamonte 1366, pero se encontraron con las puertas cerradas. Este incidente se ha interpretado como un acto de resistencia por parte de la cúpula de la AFA. A pesar de tener la autoridad para llevar a cabo la auditoría, la conducción actual parece intentar evadir el escrutinio.

Al no poder ingresar, los encargados dejaron un requerimiento formal de acceso a la información bajo la puerta y se trasladaron a las oficinas de la Superliga, que también están implicadas en la investigación.

¿Un movimiento estratégico hacia Pilar?

La situación se complica aún más con el aviso de que la administración de la AFA se mudaría a Mercedes 1300, en Pilar. Este anuncio ha desatado sospechas en el gobierno nacional, que ve en esta mudanza un intento de esquivar el control de la IGJ, cuya oficina se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Informes previos ya habían señalado que esta nueva sede carecería de la infraestructura necesaria para operar de manera efectiva.

Este cambio de ubicación se presenta como una posible maniobra para dificultar las auditorías, lo que intensifica las preocupaciones sobre la transparencia en la gestión actual de la AFA. La auditoría busca esclarecer inconsistencias contables que, según la IGJ, ascienden a alrededor de 450 millones de dólares en los últimos ocho años.

Empresas bajo la lupa

Entre las firmas involucradas en la investigación están TourProdEnter y Sur Finanzas, acusadas de jugar un papel en posibles triangulaciones de dinero. Además, la creación de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA) se halla bajo examen por presuntas irregularidades en su constitución y falta de habilitación formal.

La situación en la AFA no solo plantea serias preguntas sobre la administración del fútbol argentino, sino que también podría tener consecuencias políticas significativas en el futuro cercano.