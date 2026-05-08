Ballet del Colón: ¡Descubre un Imperdible Programa Contemporáneo!

El Ballet del Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, despliega una propuesta innovadora con su nuevo Programa Mixto, que estrenó un trío de obras contemporáneas que prometen desafiar y cautivar al público.

Una fusión de estilos

Tradicionalmente, el Ballet del Colón combina piezas neoclásicas con obras modernas, pero esta vez se adentra por completo en la danza contemporánea. El programa incluye Aftermath de Demis Volpi, Come In de Aszure Barton y La consagración de la primavera de Oscar Araiz, una obra que sigue resonando en la escena mundial desde su estreno hace más de seis décadas.

Explorando Nuevas Dimensiones

Este Programa Mixto invita a la reflexión sobre la danza contemporánea y su evolución. La propuesta de Volpi se basa en la interacción entre el artista y la sociedad, desafiando convencionalismos. En Aftermath, el sonido intencional de las zapatillas de punta se convierte en una poderosa metáfora de la lucha interior del creador.

Intensidad y Emoción en el Escenario

La interpretación del personaje solista, a cargo de Ayelén Sánchez, destaca por su sensibilidad y conexión con el entorno. La música de Michael Gordon añade una capa de desafío para el espectador, creando una experiencia inmersiva.

El Espacio de la Danza

Come In, concebida por Aszure Barton, nació como una obra para un solo intérprete y se transformó en una rica composición coral, destacando la maestría de la coreógrafa en la manipulación del espacio. El talento del solista Facundo Luqui brilla, llevando al público a una profunda reflexión sobre la conexión humana.

Un Clásico Renovado

Finalmente, el programa incluye la icónica La consagración de la primavera, una obra que ha desafíado normas desde su creación. Araiz logra actualizar la narrativa de los ritos primitivos, dejando atrás las ataduras temporales y ofreciendo una visión profunda de los instintos más básicos de la existencia humana.

Un Legado Vivo

Desde su primera presentación en 1966, esta versión ha resonado en diversos escenarios internacionales, y su regreso al Teatro Colón es un acontecimiento que remarca la vitalidad de la danza argentina en el contexto global.

Detalles de la función: El Programa Mixto, que incluye Aftermath, Come In y La consagración de la primavera, estará disponible hasta el 17 de mayo en el Teatro Colón, Libertad 621.