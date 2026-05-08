ARCA amplía denuncia contra la AFA por evasión de $300 millones y acusa a Tapia y Toviggino de asociación ilícita

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado su cruzada contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una nueva denuncia, se acusa a altos directivos, incluyendo a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, de haber perpetrado maniobras de evasión fiscal, con implicaciones que podrían llegar a los $300 millones.

Detalles de la Denuncia por Evasión Fiscal

Según informaciones obtenidas por Clarín, la ARCA identificó un daño fiscal de $289.336.519 vinculado al uso de facturas falsas. El organismo sostiene que la AFA utilizó una serie de «proveedores ficticios» para simular gastos y eludir el cumplimiento de sus obligaciones impositivas correspondientes a los años fiscales 2024 y 2025.

La denuncia indica que la AFA empleó facturación apócrifa para ocultar a los verdaderos receptores de los pagos, evadiendo así sus responsabilidades fiscales. Se destaca que existen indicios concretos sobre la naturaleza engañosa de estas operaciones.

Posible Asociación Ilícita en la AFA

La ARCA ha solicitado la investigación de una posible asociación ilícita fiscal que involucraría a importantes figuras de la AFA, como Victor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. Esta acción se suma a una denuncia previa de diciembre, en la que se acusaba a la AFA de retener indebidamente $7.500 millones en aportes previsionales.

La Metodología de las Facturas Falsas

Los inspectores tributarios han puesto la mirada en proveedores que, aparentando llevar a cabo servicios en instalaciones como las de Ezeiza, emitieron facturas significativas. Sin embargo, ARCA argumenta que muchos de estos proveedores carecían de capacidad económica real.

Hasta el momento, la investigación ha abordado empresas como Consultek Consultoría y Servicios S.R.L. y ID Constructora S.R.L., entre otras, que supuestamente emitieron estas facturas a la AFA.

Impacto de los Cheques en la Investigación

ARCA ha solicitado información sobre egresos relacionados con estos proveedores y ha observado que solo el 22,89% de la facturación fue saldada a través de transferencias bancarias, mientras que el 77,11% correspondió a pagos mediante cheques, lo que ha sido crucial para descubrir un posible esquema encubierto de empresas sin empleados declarados.

La denuncia concluye que se emitieron cheques para liquidar facturas, pero la ruta del dinero se complejizó mediante un sistema de endosos sucesivos, dificultando la identificación de los beneficiarios finales de los fondos.

Nuevas Revelaciones en el Escándalo

La pesquisa ha ampliado el número de empresas bajo sospecha, detectando que algunas, como Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F., afirmaron que los cheques recibidos correspondían a ventas de carne y que sus operaciones con la AFA eran inexistentes durante el periodo investigado. Estos datos sugieren un entramado complejo destinado a encubrir la verdadera naturaleza de los negocios realizados.

La ARCA continúa con su investigación, arrojando nuevos datos que complican aún más la situación de la AFA y sus directivos, quienes están en el centro de un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos del fútbol argentino.