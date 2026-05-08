Mercado Libre cae más del 2% en Wall Street y arrastra a las acciones argentinas

En una semana tensa marcada por la volatilidad internacional, el mercado argentino experimenta altibajos, reflejando tanto la mejora en la calificación crediticia como la creciente inquietud por el conflicto en Medio Oriente.

Las acciones y bonos en Argentina cerraron en un clima de incertidumbre, influenciado por tensiones geopolíticas y la oscilación de los mercados globales. A pesar de la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de Fitch, el optimismo fue moderado ante la cautela de los inversores.

El Índice S&P Merval y su Desempeño de la Última Rueda

En la jornada final de la semana, el índice S&P Merval retrocedió un 2,1%, ubicándose en 2.819.130,35 puntos. Las caídas más resaltantes incluyeron a Grupo Supervielle (-5,2%), Transportadora de Gas del Norte (-3,9%) y Pampa Energía (-3,5%). Este retroceso estuvo impulsado en gran medida por la debilidad en los sectores energético y de servicios públicos.

Mercado Libre y su Impacto en el Sector Tecnológico

El mercado estuvo especialmente atento a Mercado Libre, cuyas acciones se desplomaron un 12,4% en Wall Street tras el anuncio de sus resultados trimestrales. Esta caída tuvo un efecto dominó en el sector tecnológico argentino, impactando negativamente en el ánimo de los ADRs locales que cotizan en Nueva York.

Bonos Soberanos: Un Refugio en Medio de la Tormenta

A pesar de la contracción en el mercado accionario, los bonos soberanos en dólares mostraron una tendencia positiva. El Global 2038 fue el líder en ganancias, con un incremento del 1,3%, mientras que el Global 2035 subió 0,8%. Gracias a esto, el riesgo país descendió por debajo de los 520 puntos, situándose en 513 unidades.

Incertidumbre Global: El Conflicto en Medio Oriente

La volatilidad del mercado argentino también se vio reflejada en los acontecimientos internacionales. El conflicto en Medio Oriente genera preocupación continua en los inversores, especialmente tras recientes ataques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más cruciales para el comercio petrolero mundial. La tensión ha hecho que el precio del petróleo experimente movimientos bruscos, con el barril de crudo Brent superando los u$s101.

Wall Street: Optimismo y Nuevos Máximos Históricos

En contraste, Wall Street celebró datos positivos en el sector laboral, lo que llevó al índice S&P 500 a un aumento del 0,75% y estableció nuevos récords. La creación de 115.000 nuevos puestos de trabajo en abril superó las expectativas y reforzó la solidez del mercado laboral estadounidense, a pesar de los efectos de la inteligencia artificial y despidos en tecnología.

Perspectivas Económicas para Argentina en 2026

En el ámbito local, el Banco Central presentó su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde se anticipa una inflación mensual del 2,6% para abril. A largo plazo, se proyecta un crecimiento del PBI del 2,8% para 2026 y un dólar oficial alrededor de $1.676 hacia fin de año.

Las proyecciones sugieren que los inversores continuarán vigilando de cerca la evolución de la economía argentina y los factores de riesgo externos en un clima donde la incertidumbre y la mejora crediticia se entrelazan.