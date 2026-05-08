Cistoadenoma Parotídeo Bilateral: El Tumor Benigno que Llevó a Máximo Kirchner al Quirofano

Máximo Kirchner se somete a cirugía por un tumor benigno en la glándula parótida
El hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, fue intervenido quirúrgicamente debido a un tumor benigno en la glándula parótida, según anunciaron fuentes del Hospital Italiano de La Plata.
Detalles de la intervención quirúrgica
El diagnóstico que llevó a la cirugía fue un «cistoadenoma parotídeo bilateral». Este tipo de tumor, aunque poco frecuente, representa menos del 2% de todos los tumores de glándulas salivales, según información de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).
¿Qué son las glándulas parótidas?
Las glándulas parótidas, situadas frente a las orejas, son fundamentales en la producción de saliva, necesaria para la masticación y digestión. Aunque existe una variedad de tumores en esta zona, la mayoría son benignos. Según la Mayo Clinic, estos tumores son proliferaciones celulares en las parótidas y, en caso de ser benignos, las cirugías son programadas.
Proliferaciones benignas y su impacto
Aunque el diagnóstico puede ser desconcertante, la mayoría de los tumores en las glándulas parótidas no son cancerosos. Sin embargo, la preocupación persiste, ya que en ciertos casos pueden ser malignos y dar lugar a cáncer en esta glándula.
Síntomas asociados a estos tumores
Los tumores parotídeos pueden causar síntomas como hinchazón en la mandíbula y en la cara, así como dificultades al tragar o pérdida de movilidad facial. Estos signos deben ser evaluados por especialistas en otorrinolaringología, que son los responsables de diagnosticar y tratar afecciones relacionadas con oídos, nariz y garganta.