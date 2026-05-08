USPS Evalúa Permitir el Envío de Pistolas por Correo

Una nueva propuesta de la administración Trump podría permitir el envío de pistolas a través del servicio postal estadounidense, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de fiscales generales de varios estados.

La controversia surge de un intento por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. de revisar una ley de 1927 que prohibía el envío de armas de mano a menos que fuera a través de distribuidores autorizados. Esta revisión se basa en el argumento de que la prohibición es inconstitucional y contradice el derecho a portar armas según la segunda enmienda.

Propuesta de Cambio en la Regulación del USPS

En abril, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) presentó una normativa que permitiría el envío de armas de mano, como pistolas y revólveres. Actualmente, el USPS permite el envío de ciertos tipos de armas, como rifles y escopetas, siempre que estén descargadas y empaquetadas de forma segura. La nueva regla seguiría directrices similares para las armas de mano, adaptándose a la evolución en la fabricación de estos productos desde 1927.

Reacción de Fiscales Generales y Activistas

La oposición a esta propuesta es contundente. Fiscales generales de aproximadamente dos docenas de estados, incluyendo Nevada, han enviado cartas solicitando al USPS que retire la propuesta, argumentando que facilitaría el acceso a armas para individuos que no tienen permitido poseerlas, como aquellos condenados por delitos graves o violencia doméstica.

Aaron Ford, fiscal general de Nevada, expresó: «Sugerir que hagamos más fácil a los delincuentes y abusadores acceder a armas es una falta de respeto a los sobrevivientes de la violencia armada». Nevada fue el escenario de uno de los tiroteos masivos más mortales de la historia moderna de EE. UU.

Implicaciones de la Nueva Normativa

La propuesta también tiene implicaciones logísticas. Permitirá que una persona venda y envíe un arma dentro de las fronteras estatales, pero las restricciones serán más estrictas para los envíos interestatales, donde solo podrán enviar armas a sí mismos bajo la supervisión de otra persona.

El Departamento de Justicia sostiene que la variabilidad de las leyes sobre armas en todo el país dificulta la legalidad de su transporte, argumentando que el correo postal es la única opción viable para esto.

Desafíos para la Aplicación de la Ley

Los fiscales advierten que la nueva regulación podría complicar la resolución de crímenes relacionados con armas, ya que facilitará el acceso a estas sin pasar por los controles de seguridad establecidos por las leyes estatales, que incluyen verificaciones de antecedentes y cursos de seguridad.

Las agencias de aplicación de la ley tendrían que implementar un nuevo sistema de seguimiento para las armas enviadas por correo, lo que representaría un desafío adicional para los presupuestos estatales.

Respuestas de Grupos de Defensa de Armas y Seguridad

La propuesta ha sido recibida con aprobación por parte de organizaciones de defensa de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle, que la considera un avance para los propietarios legales de armas. Sin embargo, grupos de seguridad, como Everytown for Gun Safety, advierten que esto podría convertir al USPS en un «canal de tráfico de armas» ilegales, debilitando las herramientas necesarias para combatir la delincuencia relacionada con armas.