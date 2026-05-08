Unesco: Prohibir celulares en clase no soluciona el problema

En todo el mundo, el uso de celulares en las escuelas genera controversia. Mientras que algunos padres, docentes y gobiernos abogan por su regulación, expertos enfatizan la importancia de fomentar una ciudadanía digital responsable.

El creciente debate sobre el uso de celulares en la educación

La implementación de restricciones sobre dispositivos móviles en las aulas avanza a nivel global, pero la falta de consenso es palpable. Muchos adultos respiran aliviados ante las nuevas regulaciones, aunque se cuestiona si estas realmente abordan el problema.

La perspectiva de la Unesco

Según la Unesco, las restricciones solas no son suficientes. Aseguran que la clave está en enseñar a los estudiantes a usar sus dispositivos de manera responsable, fomentando lo que denominan «ciudadanía digital». El organismo subraya que la educación sobre el uso adecuado de tecnología es más crucial que simplemente prohibir su uso.

Un informe revelador

Recientemente, la Unesco presentó un informe que revela que, en América Latina, solo un 52% de los países han implementado regulaciones sobre el uso de celulares en el aula. La falta de políticas educativas sobre ciudadanía digital es un problema recurrente en todo el continente.

Un panorama diverso

En Europa, la mayoría de los países optan por prohibiciones. Francia fue pionera en 2018, pero en América Latina la tendencia es más hacia restricciones parciales, ya que muchos estudiantes dependen de sus celulares como única fuente de acceso a la tecnología.

Argumentos a favor y en contra de las restricciones

Por qué se deben regular

Defensores de las regulaciones argumentan que los celulares distraen y afectan el rendimiento académico. Además, existe preocupación por el ciberacoso, que se amplifica con el uso de redes sociales en el aula.

Críticas a la prohibición

Por el contrario, especialistas en educación sostienen que simplemente prohibir los celulares no soluciona el problema. Aseguran que las escuelas deberían enseñar el uso crítico de la tecnología, en lugar de excluirla. La Unesco advierte que las prohibiciones pueden profundizar desigualdades, especialmente en contextos donde los celulares son el único medio digital de los estudiantes.

Fomentando la ciudadanía digital

El verdadero reto, según la Unesco, consiste en capacitar a los alumnos en el uso seguro y responsable de la tecnología. Esto incluye comprender el funcionamiento de las plataformas y reconocer la desinformación. Solo así se puede asegurar una ciudadanía plena en la era digital.

Un enfoque más integral

La Unesco puntualiza que es fundamental no caer en el determinismo tecnológico, como culpar exclusivamente a los celulares de los problemas educativos. Un enfoque integral que contemple la realidad del aula y las necesidades específicas de los estudiantes es lo que se recomienda.

Las restricciones aisladas a los celulares pueden resultar ineficaces sin contar con políticas educativas sólidas que integren la ciudadanía digital en su agenda. Estos esfuerzos deben incluir la formación continua de docentes, garantizando así que cualquier regulación cumpla su verdadero propósito.