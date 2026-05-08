Justicia Investiga un Nuevos Circuito Paralelo del Dólar Blue con SIRA

La reciente decisión de la Justicia federal de levantar el secreto de sumario ha destapado una de las causas más complicadas relacionadas con el mercado cambiario argentino, abriendo una compleja trama que va más allá del conocido "rulo" del dólar blue.

El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están al frente de este caso que, tras semanas de investigaciones y allanamientos, ha cambiado su enfoque hacia un sistema paralelo que aprovecha el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este sistema tuvo como objetivo facilitar el acceso al dólar oficial durante el mandato de Sergio Massa.

Los recientes allanamientos en propiedades de empresarios del sector financiero y el análisis del celular de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, proporcionaron nuevas pruebas que amplían el alcance de la causa. Se estima que estas maniobras habrían facilitado el movimiento de al menos 900 millones de dólares a través de mecanismos para obtener divisas oficiales, que luego eran vendidas en el mercado informal.

Dólar Blue: Nuevas Revelaciones y Allanamientos

Los investigadores han realizado allanamientos en las residencias de financistas como Fernando Rubén Tacchi y Gonzalo «Gonzalote» Calo, como parte de un esfuerzo por desentrañar este complicado esquema. La información del dispositivo de Migueles ha sido crucial, revelando conexiones con otros actores involucrados en el fraude.

Migueles, quien dirigió Arg Exchange, una casa de cambio ahora bajo la lupa, tenía una influencia significativa en el sector, llevando a cabo transacciones que superaron los $60.800 millones en el último semestre de 2023.

El Sistema SIRA: Excusas para la Corrupción

La incorporación de esta nueva línea de investigación ha revelado un circuito paralelo donde intermediarios ofrecían acelerar la aprobación de importaciones a cambio de pagos ilícitos. Esto podría implicar la complicidad de funcionarios públicos, o al menos, el uso indebido de sus cargos.

Inicialmente, el foco estaba en el funcionamiento del dólar blue; sin embargo, con esta nueva investigación, se ha puesto sobre la mesa un posible esquema de corrupción relacionado con la autorización de importaciones en un contexto de restricciones cambiarias.

Cómo Operaba el Circuito de Fraude

De acuerdo con informes del Banco Central, el esquema consistía en captar fondos en pesos de terceros para adquirir dólares oficiales a través de distintas agencias cambiarias. Posteriormente, se realizaban operaciones encadenadas para dificultar la trazabilidad de los fondos, que terminaban en el mercado negro.

Las auditorías revelan que muchas casas de cambio no registraban operaciones de venta de divisas aunque recibían grandes transferencias en pesos, lo que ha llamado la atención de las autoridades fiscales.

Las Casas de Cambio en el Epicentro de la Investigación

Se ha constatado que las casas de cambio bajo investigación realizaron operaciones por más de $660.000 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024. Entre ellas, Arg Exchange y Fenus son las más destacadas, teniendo en cuenta que manejaron grandes sumas durante el periodo de mayor tensión cambiaria.

Con el levantamiento del secreto de sumario, la magnitud del escándalo se amplifica y podría llevar a nuevas imputaciones relacionadas tanto con el dólar blue como con las autorizaciones del sistema SIRA.

La Megaestafa y la Nueva Información Revelada

Conocido como «Los Reyes del Blue», el caso que involucra a empresarios como Elías Piccirillo y Fernando Auque está en constante evolución. Recientes testimonios y una serie de videos han comenzado a circular, prometiendo un giro inesperado en la investigación.

Desde el 29 de diciembre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello ha intensificado la investigación, buscando desentrañar un entramado de operaciones que simulaban importaciones a través del SIRA, obteniendo dólares oficiales para luego ser vendidos a precios elevados en el mercado informal.

Este caso refleja la complejidad de las relaciones entre el sector financiero y las autoridades, así como la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas cambiarias en Argentina.