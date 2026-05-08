Martín Migueles: El Novio de Wanda Nara en el Escándalo del SIRA

Martín Migueles, un empresario que hasta hace poco era poco conocido, ha captado la atención del público tras su relación con la famosa Wanda Nara. ¿Qué hay detrás de este inesperado romance?

La historia de Martín Migueles comenzó a resonar en los medios tras su vínculo con Wanda Nara, quien vivió una separación tumultuosa de Mauro Icardi. Migueles, conocido en el entorno de Nordelta, fue presentado a la mediática por un peluquero apodado ‘El Tano’.

El Comienzo de una Nueva Relación

Se dice que la relación entre Migueles y Wanda comenzó en agosto del año pasado. Aquellos cercanos a la pareja lo describen como un “machote que le lleva la cartera”, evidenciando así una dinámica de apoyo.

Un Empresario con Historia

Migueles no es ajeno al mundo empresarial. Anteriormente, fue socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, y aparentemente actualmente reside en una casa alquilada de este último en Nordelta. Su trayectoria incluye vender celulares y haber trabajado en la Aduana, según reveló Yanina Latorre.

Un Pasado Familiar Complicado

En cuanto a su vida personal, se ha informado que Migueles tiene varias exparejas y al menos un hijo de una relación pasada que nunca conoció. Esto añade un matiz más interesante a su vida que ha salido a la luz recientemente.

Regalos y Románticos Gestos

El 2 de mayo, Wanda compartió en Instagram un regalo que recibió de Martín mientras se encontraba en Uruguay filmando una película. Entre los obsequios destacaron un enorme oso de peluche, un lujoso ramo de flores, un bolso de diseñador y una bolsa que, se especula, contenía una joya.

Investigaciones Judiciales

Sin embargo, no todo es color de rosa para Martín Migueles. Recientemente se han desvelado detalles sobre un caso judicial en el que se investiga un esquema alternativo para manipular el Sistema de Importaciones de Argentina (SIRA). Esta investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi, ha revelado conexiones entre Migueles y varios implicados en presuntas irregularidades financieras.

El Dólar Blue y la Manera en que Operaba

Las pesquisas apuntan a un circuito que habría movido más de US$900 millones en operaciones vinculadas al dólar blue. El Banco Central ha comenzado a cerrar sumarios tras detectar anomalías relacionadas con el SIRA, dejando a varios actores del sistema financiero en el punto de mira.

Un Futuro Incierto

A medida que avanza la investigación, todos los ojos estarán sobre la figura de Martín Migueles, cuya vida ha cambiado drásticamente en poco tiempo. Desde ser un desconocido hasta convertirse en el centro de atención de los medios, su historia apenas comienza.