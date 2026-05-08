Hantavirus en Crucero: ‘No es COVID, su contagio es limitado’

El reciente brote de hantavirus a bordo del MV Hondius ha encendido las alarmas en Sudamérica, justo seis años después de la pandemia por covid-19. Tres muertes y varios casos reportados generan preocupación.

El contexto del brote

El crucero, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril, ha dejado un saldo trágico de tres muertes y varios contagios confirmados por la cepa andina de hantavirus. Esto ha suscitado interrogantes sobre el origen del brote y su potencial expansión.

¿Dónde y cómo comenzó el contagio?

Las autoridades sanitarias de Argentina, Chile y Uruguay están investigando el recorrido de una pareja neerlandesa considerada el «caso cero». La incertidumbre sobre el lugar y el modo en que contrajeron el virus plantea serias dudas. Esta variante de hantavirus presenta la inusual característica de poder transmitirse entre personas, elevando así las preocupaciones en la población.

La situación actual en Argentina

A pesar de la tensión generada, los expertos recalcan que el hantavirus sigue siendo una enfermedad poco común en el país. Este año, se ha detectado un ligero aumento en los casos, pero la magnitud sigue siendo manejable gracias a la experiencia acumulada en el manejo de la enfermedad.

Entrevista con el Dr. Eduardo López

BBC Mundo conversó con el Dr. Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. El especialista explica cómo se transmite el hantavirus y enfatiza que no guarda relación con el virus del covid-19.

Las características del hantavirus en Argentina

Argentina alberga cuatro zonas endémicas de hantavirus entre las que se incluye el sur del país y regiones como La Pampa y los bosques patagónicos. El principal reservorio es el ratón colilargo, que puede eliminar el virus a través de sus excreciones, siendo así una fuente de contagio en ambientes cerrados.

Comparación con el covid-19

A pesar de la alarma mediática, el Dr. López alerta que la transmisión persona a persona del hantavirus es poco frecuente. Según él, Argentina tiene buenos protocolos para manejar brotes, lo que minimizaría el riesgo de una nueva pandemia similar a la del covid-19.

Investigación y vigilancia sanitaria

Las autoridades argentinas están monitoreando de cerca la salud de los pasajeros del barco y la evolución de los contagios. La clave será identificar los lugares y circunstancias que facilitaron el contagio para prevenir futuros brotes.

El futuro incierto

Pese a la preocupación actual, los médicos coinciden en que la capacidad de transmisión y contagio del hantavirus es bastante limitada. Sin embargo, el nuevo brote en el crucero añade un nivel de complejidad a la situación y requiere un seguimiento riguroso por parte de las autoridades de salud.