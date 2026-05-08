Tierra del Fuego desvincula el hantavirus de Ushuaia: riesgo de contagio casi nulo

El Gobierno de Tierra del Fuego se pronunció sobre el reciente brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius, donde se reportaron tres fallecimientos y cinco contagios. Las autoridades locales aseguran que es "prácticamente nula" la posibilidad de que los primeros infectados hayan contraído el virus en Ushuaia.

Desmentida de Contagios en Ushuaia

Juan Petrina, director provincial de Epidemiología, afirmó que las chances de que la pareja neerlandesa, que presentó síntomas, se haya contagiado en Ushuaia son muy bajas. Esta declaración contrarresta la hipótesis inicial que señalaba un basural frecuentado por observadores de aves como fuente del contagio.

Un Análisis Objetivo de la Situación

Petrina describió la situación como «azarosa», subrayando que el crucero podría haber partido de cualquier puerto sin afectar la posibilidad de contagios en la provincia. «El hantavirus tiene un periodo de incubación largo y es una enfermedad inespecífica», destacó.

Datos Históricos y Epidemiológicos

El director mostró un gráfico que dejó claro el estado de la provincia: «Cero casos de hantavirus». Además, explicó que el personal del Instituto Malbrán investigará áreas cercanas al recorrido de los infectados, aunque desde 1996 no se han registrado contagios en Tierra del Fuego.

La Variedad de Hantavirus y su Transmisión

El brote actual en el crucero se asocia con la cepa Andes, transmitida principalmente por el ratón colilargo, aunque puede tener contagio de persona a persona. Petrina mencionó la escasez histórica de este roedor en la provincia como un factor que limita las posibilidades de contagio en Ushuaia.

Recorrido de la Pareja Neerlandesa

La pareja llegó a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajó extensamente por diversas provincias, incluida una breve visita a Chile donde se registraron brotes de hantavirus. El recorrido incluyó un paso por Neuquén y Mendoza, antes de su llegada a Ushuaia.

Conclusión de la Autoridad Sanitaria

Petrina subrayó que es «muy baja» la probabilidad de que el contagio tuviese lugar en Ushuaia, a la vez que alentó a no estigmatizar a la ciudad por la situación registrada en el crucero.